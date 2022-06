Serie A, Virtus Bologna - Olimpia Milano, Gara 1: dove vedere la finale scudetto in tv o in streaming

Ci siamo. Scattano le finali scudetto di serie A. Questa sera alle 21 sul campo della Virtus Bologna si gioca Gara 1: sarà la 14esima finale scudetto della storia del club emiliano, la seconda consecutiva (non accadeva dal 1994). Sono 9 i tricolori in bacheca per le V Nere. Sono venti invece le finali di Milano, con 9 titoli (ultimo nel 2018). Che hanno un record di 5 finali consecutive tra le stagioni 76/77 e 80/81 (due vittorie).

Nei play-off, la Virtus ha una striscia di 16 vittorie consecutive: Per il secondo anno consecutivo ancora Virtus e Olimpia contro nella finale scudetto. L’anno scorso finì con un netto 4-0 di Bologna, che si è cucita lo scudetto sul petto. E ora vuole tenerselo stretto.

A partire con i favori del pronostico saranno i campioni d’Italia in carica, che contano anche sul fattore campo e che a stagione in corso si sono rinforzati con due pedine di assoluto valore come Daniel Hackett e Toko Shengelia, già decisivi per la vittoria dell'Eurocup.

L’Olimpia Milano cercherà in tutti i modi di riprendersi lo scudetto puntando su un roster di grandi qualità su una difesa quasi perfetta, tra le migliori dell’Eurolega. Sotto canestro, una delle chiavi scudetto, all’Olimpia forse manca qualcosa rispetto agli avversari.

Ora, però, è il momento di far parlare il campo. Questa sera palla a due del primo round.

Virtus Bologna - Olimpia Milano, Gara 1: dove vederla in tv o in streaming

GARA 1, oggi, mercoledì 8 giugno

Virtus Segafredo Bologna – Olimpia Milano ore 21, diretta su Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +

Date, orari e programmazione tv dellla finale scudetto



GARA 2, venerdì 10 giugno

Virtus Segafredo Bologna – Olimpia Milano ore 21, diretta su Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +



GARA 3, domenica 12 giugno

Olimpia Milano - Virtus Segafredo Bologna ore 20.30, Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +



GARA 4, martedì 14 giugno

Olimpia Milano - Virtus Segafredo Bologna ore 20.30, Rai Sport HD, Eurosport 2 e Discovery +

Eventuale GARA 5, giovedì 16 giugno

Virtus Segafredo Bologna – Olimpia Milano



Eventuale GARA 6, sabato 18 giugno

Olimpia Milano - Virtus Segafredo Bologna



Eventuale GARA 7, lunedì 20 giugno 2022

Virtus Segafredo Bologna – Olimpia Milano