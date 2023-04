Serie A1 Femminile, play-off, quarti di finale: risultati

I play-off della Serie A1 regalano già la prima sorpresona alla vigilia di Pasqua: le campionesse del Famila Schio "costrette" ad allungare la serie dei quarti a gara3 contro Campobasso. Si è completato intanto il quadro di gara1 con le partite giocate ieri sera, dopo la vittoria iniziale delle venete sulle molisane e il successo della Virtus Bologna su Crema, nei due anticipi.

Elogio della follia al PalaSerradimigni: una partita imprevedibile che Allianz Geas vince 85-90 contro il Banco di Sardegna Dinamo Sassari dopo due overtime. Un continuo elastico, nel terzo periodo Sassari vola sul +8 ma Geas non ci sta, anzi: le lombarde rispondono con un parziale di 2-17 che le fa volare a loro volta sul +8 nell'ultimo quarto. Nelle battute finali, Sassari ricuce ma succede di tutto: a tempo scaduto Makurat segna un canestro incredibile per l'overtime. Nel prolungamento Sassari perde Holmes riducendo una rotazione già corta per l'indisponibilità di Ciavarella, ma va avanti con Carangelo: Dotto dalla lunetta ristabilisce l'equilibrio. Nel supplementare proprio la play, Trucco e Moore la chiudono, con Sassari ormai in debito d'energie.

L'Umana Reyer Venezia supera 69-52 la Passalacqua Ragusa, controllando la gara nella prima frazione con un +21 di margine (40-19): nella seconda parte di gioco Ragusa ha una reazione d'orgoglio con lo zampino del trio di straniere Vitola-Hampton-Anigwe, che contribuisce per 37 punti delle ospiti, ma Venezia tiene le distanze. Sul tabellino 22+15 di Shepard per la Reyer, l'ex Kuier ha un buon impatto (come Santucci, rientrata dopo l'infortunio di Coppa), 14 punti all'attivo.

Gara2 a Campobasso

Exploit de La Molisana Magnolia Campobasso che batte di misura 67-66 il Famila Wuber Schio: decide un libero di Robyn Parks, dall'altra parte Schio non riesce a realizzare il tiro della vittoria con Mabrey. La USA è con un 29+8 la protagonista assoluta, ma è ottima anche la gara di Scherf, 13 punti con 10 rimbalzi e un perfetto 3/3 dalla linea dei tre punti. Per Schio 20 punti di Mabrey, non bastano: si va a Gara 3, a Schio lunedì sera.

Serie A1, play-off, quarti di finale, gara 1: risultati

Umana Reyer Venezia - Passalacqua Ragusa 69 - 52 (1-0)

Banco di Sardegna Dinamo Sassari - Allianz Geas Sesto San Giovanni 85 - 90 d2ts (0-1)

Virtus Segafredo Bologna - Parking Graf Crema 95 - 70 (1-0)

Famila Wuber Schio - La Molisana Magnolia Campobasso 85 - 55 (1-0)

Serie A1, play-off, quarti di finale, gara 2: risultati e programma

La Molisana Magnolia Campobasso - Famila Wuber Schio 67 - 66 (1-1)

Allianz Geas-Banco di Sardegna Dinamo Sassari (11/04/2023, 20:30)

Passalacqua Ragusa-Umana Reyer Venezia (11/04/2023, 20:30)

Parking Graf Crema-Virtus Segafredo Bologna (11/04/2023, 21:00)

Serie A1, play-off, quarti di finale, gara 3: programma

Famila Wuber Schio-La Molisana Magnolia Campobasso (10/04/2023, 20:00)