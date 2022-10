Serie A1 Femminile, sesta giornata: dove vedere le partite in tv e in streaming

Il clou della sesta giornata di Serie A1 è il doppio derby che potrebbe segnare in modo determinante la classifica. Antipasti subito importanti a partire da questa sera: in particolare, il derby toscano tra Bruschi San Giovanni Valdarno e Gesam Gas E Luce Lucca può esser decisivo per entrambe le squadre (oggi, ore 19, diretta in chiaro LBF TV, Twitch Italbasket, su MS Channel - Canale 814 di Sky). Inizio di stagione molto negativo per le biancorosse che reduci da tre ko di fila fanno visita alla Bruschi, ancora ferma sullo 0-5 dopo l'incredibile rimonta subita a Brescia: nella zona calda della classifica non si scherza.

Prima della sfida di cartello, un interessante Passalacqua Ragusa-Fila San Martino di Lupari (oggi, ore 17, diretta esclusiva LBF TV): Ragusa ha subito gli effetti di un caledario tostissimo perdendo con Venezia, Campobasso e Schio in fila; non fa eccezione tra le trappole d'inizio stagione la sfida contro una volenterosa San Martino, che tra l'altro schiera tra le sue fila due siciliane d'origine (Milazzo e Verona) che non hanno però mai vestito la maglia della Passalacqua.

La prima giornata di gare si chiude al Taliercio la sfida tra Umana Reyer Venezia e RMB Brixia Basket (oggi, ore 19.30, diretta esclusiva LBF TV): Venezia alle prese con gli straordinari, appena 48 ore dopo l'esordio in EuroCup Women, contro una Brixia in fiducia dopo la vittoria storica con San Giovanni Valdarno. Coach Zanardi dovrà però valutare la situazione Miller-McCray, non scesa in campo nella decisiva sfida contro le toscane.

Un derby anche domani, domenica 31 ottobre, e che derby: si va in Lombardia per la sfida tra Allianz Geas e Parking Graf Crema (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Il Geas è una delle più piacevoli sorprese di questo inizio stagione, a ridosso delle capoliste con un record di quattro vittorie e una sconfitta, nonostante anche infortuni e inconvenienti specie riguardanti le straniere. Crema dal canto suo è ancora a secco e dovrà anche ricompattarsi dopo l'infortunio di una giocatrice preziosa come Pappalardo, che la priva di un pezzo di rotazione.

A proposito d'infortuni, anche l'Akronos Tech Moncalieri ha fatto i conti con assenze come quella di Cordola e di Sagerer (oltre alla lungodegente Berrad): non facile la sfida per le piemontesi contro una Virtus Bologna (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV) che dopo la sconfitta maturata a Valencia, senza Cinili, vorrà subito tornare a correre già al PalaEinaudi, riscattando lo sgambetto subito in EuroLeague Women.

Forse una delle sfide di maggior fascino, La Molisana Magnolia Campobasso ospita il Banco di Sardegna Dinamo Sassari (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Campobasso che, dopo gli eroismi in serie di Parks, ha messo a posto una classifica che la vede in zona Playoff. Contro Sassari Sabatelli aspetta buone nuove sul fronte Quinonez, per affrontare una Dinamo al completo dopo il recupero di Makurat ma reduce da una dispendiosa trasferta sul suolo francese.

Nel programma di gare il Famila Schio ospita la E-Work Faenza (domenica, ore 18, diretta esclusiva LBF TV). Schio, tre giorni dopo l'esordio in EuroLeague Women, sarà chiamata sicuramente a interessanti scelte di turnover; più semplice la situazione in casa Faenza con le romagnole che sono chiamate quantomeno a ripetere la buona prestazione sfoggiata contro Campobasso, per pensare di poter tenere il ritmo della formazione scledense.