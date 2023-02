Serie A2, la formula, le date ed i verdetti della seconda fase del campionato

Lega Nazionale Pallacanestro ricorda, in una nota di stampa, la formula e le date della seconda fase del campionato di Serie A2 Old Wild West 2022-2023. Dettagli definiti in accordo con il Settore Agonistico FIP.

Ecco le logiche di ammissione ai gironi e la formula della Seconda Fase del Torneo.

GIRONE GIALLO

Vi accedono le squadre del Girone Verde e Rosso che si classificano ai posti 1-2-3 al termine della prima fase (26 marzo).

La classifica iniziale viene determinata dagli esiti degli scontri diretti della prima fase.

Ogni squadra gioca 6 gare (3 andata-3 ritorno) con le squadre dell’altro Girone;

Le squadre del Girone Rosso giocano in casa prima (2 aprile), terza (16 aprile) e quinta giornata (30 aprile).

Le squadre del Girone Verde giocano in casa seconda (9 aprile), quarta (23 aprile) e sesta giornata (7 maggio).

Al termine, la classifica assegnerà alle squadre il ranking 1-6 posizionandole sui due tabelloni playoff: ORO con la prima classificata, che è testa di serie numero 1, ed ARGENTO, dove la seconda classificata è testa di serie numero 1.

A risolvere le eventuali situazioni di parità sarà considerato il quoziente canestri, in caso di arrivo a due; o classifica avulsa, se a tre o più squadre.

Le sei squadre avranno tutte il fattore campo nei quarti. Nel caso in cui le conquistino, le prime quattro anche in semifinale; la prima e la seconda anche in finale.

GIRONE BLU

Vi accedono le squadre del Girone Verde e Rosso che si classificano ai posti 4-5-6 al termine della prima fase (26 marzo).

La classifica iniziale viene determinata dagli esiti degli scontri diretti della prima fase.

Ogni squadra gioca 6 gare (3 andata-3 ritorno) con le squadre dell’altro Girone;

Le squadre del Girone Rosso giocano in casa la prima (2 aprile), terza (16 aprile) e quinta giornata (30 aprile).

Le squadre del Girone Verde giocano in casa la seconda (9 aprile), quarta (23 aprile) e sesta giornata (7 maggio).

Al termine, la classifica posizionerà le squadre, con ranking 7-12, sui due tabelloni playoff ORO ed ARGENTO.

A risolvere le eventuali situazioni di parità sarà considerato il quoziente canestri, in caso di arrivo a due, o classifica avulsa, se a tre o più squadre.

Le prime due squadre classificate avranno il fattore campo nei quarti.

GIRONE BIANCO

Vi accedono le squadre del Girone Verde e Rosso che si classificano ai posti 7-8-9 al termine della prima fase (26 marzo).

La classifica iniziale viene determinata dagli esiti degli scontri diretti della prima fase.

Ogni squadra gioca 6 gare (3 andata-3 ritorno) con le squadre dell’altro Girone;

Le squadre del Girone Rosso giocano in casa prima (2 aprile), terza (16 aprile) e quinta giornata (30 aprile).

Le squadre del Girone Verde giocano in casa seconda (9 aprile), quarta (23 aprile) e sesta giornata (7 maggio).

Al termine, la classifica ordinerà le squadre con ranking 13-18.

Le prime quattro (classificate da 13 a 16) accedono ai tabelloni playoff ORO ed ARGENTO.

Le classificate al 17° e 18° posto terminano la stagione, mantenendo il diritto di partecipazione alla Serie A2 2023/2024.

A risolvere le eventuali situazioni di parità sarà considerato il quoziente canestri, in caso di arrivo a due, o classifica avulsa, se a tre o più squadre

GIRONE SALVEZZA

Vi accedono le squadre classificate in posizione 10-11-12-13 del Girone Verde e 10-11-12-13-14 del Girone Rosso al termine della prima fase (26 marzo).