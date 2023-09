Supercoppa italiana, semifinale Germani Brescia - Bertram Derthona: dove vedere la partita in tv e in streaming

La seconda semifinale della Frecciarossa Supercoppa 2023 vede affrontarsi i padroni di casa della Germani Brescia – vincitori dell’ultima Frecciarossa Final Eight – e la Bertram Derthona Tortona – che ha concluso al terzo posto lo scorso campionato. La formazione lombarda si presenta alla prima competizione dell’anno con solo tre nuovi innesti, tutti volti noti nel panorama italiano: il playmaker Semaj Christon, l’ala Jason Burnell e il centro Miro Bilan. Sono stati confermati gli esterni David Cournooh, Amedeo Della Valle e CJ Massinburg, le ali John Petrucelli, Kenny Gabriel e Nikola Akele e il centro Michael Cobbins, oltre a coach Alessandro Magro.

Per la Bertram Derthona, invece, ci sono i nuovi volti nel reparto esterni Chris Dowe, Tommaso Baldasso e Retin Obasohan; come ali, sono arrivate Arturs Strautins e Kyle Weems mentre come lunghi sono stati firmati Andrea Zerini e TaShawn Thomas. Le conferme – oltre al prolungamento del contratto con coach Ramondino – sono state quelle di Luca Severini, Mike Daum, Riccardo Tavernelli, Leonardo Candi, Grant Basile, Leon Radosevic e i giovani Nicholas Errica e Lamine Tandia.

La Germani ha giocato la fase finale della Supercoppa solo nell’edizione del 2018, arrendendosi in semifinale contro l’Olimpia Milano. Per Tortona, invece, questa è la terza apparizione nel torneo nelle ultime altrettante annate, dopo il quarto di finale perso contro la Virtus Bologna nel 2021 e il k.o. della semifinale 2022 contro Sassari.

Coach Alessandro Magro è esordiente nella competizione mentre Marco Ramondino era seduto sulla panchina di Tortona in tutte le apparizioni precedenti del Derthona.