Ungheria - Italia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Archiviata brillantemente la vittoria contro la Turchia in una Vitrifrigo Arena ricolma d’amore per l’Azzurro, la Nazionale si prepara a partire alla volta di Szombathely, dove domani - domenica 25 febbraio - alle ore 18.00 in diretta su DAZN, Sky Sport Arena e Now, andrà in scena la sfida ai padroni di casa dell’Ungheria, seconda partita della prima finestra di qualificazione a FIBA EuroBasket 2025.

Il ct Gianmarco Pozzecco apporta cambiamenti al roster: Nicolò Melli è stato autorizzato a lasciare il raduno in accordo con lo staff tecnico e quello medico sanitario. Non volerà in Ungheria Stefano Tonut, che nel finale del match contro i turchi ha riportato un trauma al polso destro. Autorizzati a lasciare il raduno anche Diego Flaccadori e Matteo Spagnolo. Si aggregherà alla squadra Davide Casarin, guardia dell’Umana Reyer Venezia. Achille Polonara, 88 presenze e 543 punti in Azzurro, sarà il capitano domani a Szombathely.

I precedenti

Sono 32 le sfide tra azzurri e magiari, con 20 vittorie nostrane e 12 sconfitte. Considerando le gare nelle fasi finali del campionato europeo il bilancio è di 5 vittorie e 4 perse: l’ultima risale all’Europeo del ’69 giocato a Napoli, una semifinale per il 5°-8° posto con vittoria degli azzurri 78-60. La prima volta in assoluto fu il 3 maggio 1936 a Padova, successo Italia 48-14. Particolarmente significativi gli ultimi due precedenti legati al secondo girone di qualificazione al Mondiale 2019. A Debrecen il 17 settembre 2018 Vojovda ci colpì più e più volte tenendo tutto in equilibrio fino all’ultimo, Datome ne fece 18 più una fantastica chasedown e a sigilllare il sofferto successo ci pensò Della Valle dalla lunetta. Il successivo 22 febbraio a Varese fu invece festa grande: il netto 75-41 con 15 punti di Della Valle e 11 di Aradori significò la matematica qualificazione al torneo iridato 13 anni dopo l’ultima volta.