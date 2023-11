Quattro vittorie consecutive che lanciano la squadra di coach Luca Banchi tra le migliori tre d'Europa dopo il successo esterno sul parquet del fanalino di coda ASVEL Villeurbanne. Al PalaDozza domani sera arriva un Anadolu Efes ondivago con un record di 2-3 dopo la sconfitta per 75-57 ad Atene contro l'Olympiacos.

Coach Erdem Can non ha dubbi nel concedere a Shane Larkin la possibilità di guidare la squadra all'arrembaggio offensivo, mentre il compagno di reparto Darius Thompson ne condivide i possessi e mette ordine in fase di costruzione. Will Clyburn è l'uomo più pericoloso sui due lati del campo, poiché unisce fisicità ed esperienza sia in difesa sia in attacco garantendo sempre un extra-sforzo nei momenti chiave della gara. Derek Willis è un moderno stretch four, presente a rimbalzo e pronto per colpire dai 6.75 metri quando viene servito; Ante Zicic ha poca mobilità, ma risulta una minaccia costante nel pitturato. Il sesto uomo designato è Elijah Bryant, scorer e all'occorrenza difensore su cui coach Can può contare in qualsiasi momento; Rodrigue Beaubois è il tiratore di striscia capace di accendersi e spaccare in due la partita, ma abile anche nell'alzare il ritmo dei compagni e dare fastidio a rimbalzo.

Mentre Erkan Yilmaz è chiamato al lavoro sporco in uscita dalla panchina, i lunghi Tyrique Jones e Tibor Pleiss fanno staffetta per dare alla squadra la possibilità di sfruttare l'atletismo dell'uno e i centimetri dell'altro, oltre alle molteplici soluzioni di pick and roll e pick and pop. Infine potrebbe essere della gara anche il classe 2001 Justus Hollatz come ulteriore cambio tra gli esterni. Nel campionato turco è arrivato il primo tonfo per l'Anadolu Efes, uscito sconfitto 76-85 dal Galatasaray e costretto a cedere la prima posizione in classifica (record 4-1).

Virtus Bologna - Efes Istanbul: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Virtus Bologna - Efes Istanbul, gara di Eurolega, si gioca domani, venerdì 3 ottobre, alle ore 20.30, e viene tramessa in diretta t su Sky Sport Arena e in streaming su DAZN.