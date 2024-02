Dopo il ko per 84 a 57 nel Round 24 di Eurolega a Barcellona, la squadra di Banchi cerca il riscatto in casa contro i serbi del Partizan Belgrado domani sera alla Segafredo Arena. Per contrastare una delle squadre col miglior record in Eurolega, coach Zeljko Obradovic schiererà l'artiglieria pesante nel backcourt affidandosi alle magie di due scorer letali come Kevin Punter e PJ Dozier, combo guard capaci di accendersi in pochi minuti ed entrare in striscia con facilità disarmante.

Zach LeDay avrà l'insolito compito di giocare come esterno fungendo da seconda o da terza opzione offensiva, facilmente coinvolto in tutte le azioni d'attacco e pronto a dare man forte alla difesa serba. Sotto le plance il compito di mettere fisico e centimetri spetterà al duo composto da Alen Smailagic e Bruno Caboclo, lunghi in grado di spaziare sui due lati del campo agendo sia all'interno sia all'esterno dell'area. Il sesto uomo di lusso sarà James Nunnally, pedina fondamentale per coach Obradovic in quanto principale bocca da fuoco in uscita dalla panchina e tra le soluzioni più sicure da sfruttare in fase difensiva.

Aleksa Avramovic, nella sua dimensione da tiratore puro, e Uros Trifunovic serviranno alla compagine di Belgrado per aggiungere ulteriori uomini al già nutrito gruppo di giocatori con punti nelle mani; Frank Kaminsky, invece, sarà il backup sia nel ruolo di ala forte sia in quello di centro a seconda delle necessità e delle situazioni in cui si troveranno i bianconeri. Nella Lega Adriatica, il Partizan Belgrado ha perso per 88-86 il derby contro la Stella Rossa perdendo dunque terreno sulla capolista e facendosi raggiungere al secondo posto (record 13-5) dal Buducnost Voli Podgorica.

Virtus Bologna - Partizan Belgrado: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Virtus Bologna - Partizan Belgrado, gara di Eurolega, si gioca domani - venerdì 2 febbraio - alle ore 20.30. Diretta tv su Sky Sport Arena e streaming su DAZN.