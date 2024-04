Allegri, Conte, Gasperini: continua il casting per il nuovo allenatore del Napoli

Calzona traghetterà il Napoli fino a fine stagione cercando di entrare nelle posizioni europee, poi lascerà e a quel punto inizierà un nuovo ciclo, che De Laurentiis vuole di nuovo vincente. Il presidente ha iniziato da tempo il casting per la panchina e potrebbe liberarsi di alcuni paletti economici per non sbagliare la scelta.

Nelle ultime ore il Mattino ha rivelato che il primo tifoso azzurro, insieme al nuovo Ds Manna, starebbe vagliando anche l'opzione Allegri. La conferma del livornese sulla panchina della Juventus sembra lontana e il Napoli potrebbe farsi sotto, i rapporti tra Allegri e De Laurentiis sono buoni ma bisognerà capire se il contratto (oggi l'allenatore guadagna oltre 7 milioni) e la probabile avversione dei tifosi saranno ostacoli sormontabili oppure no.

Nuovo allenatore Napoli, spuntano anche Allegri e Gasperini

Al momento la sensazione è che, se davvero il Napoli non dovesse badare a spese per il nuovo allenatore, allora sarà Conte la scelta. L'ex Ct della Nazionale è stato corteggiato anche per il post Garcia, ma questa volta, arrivando in estate, avrebbe più tempo per sviluppare il suo progetto, tattico e di mercato. A oggi la sfida sembrerebbe essere tra Conte e Italiano, altro tecnico che piace e non poco a De Laurentiis, con l'ormai quasi ex viola che costerebbe decisamente meno.

Sempre oggi il Corriere dello Sport ha rilanciato anche la candidatura di Gasperini che il presidente apprezza ormai da oltre dieci anni e che già nel 2011 è stato vicinissimo al Napoli. Piace perché gioca un calcio moderno e offensivo, perché lancia i giovani e perché ha dimostrato con l'Atalanta di saper creare un progetto a lunga gittata. Il problema è che a Bergamo non lo vogliono lasciare partire, quindi si dovrà arrivare prima ad una rottura che sarebbe clamorosa.