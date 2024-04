Atalanta-Liverpool, Klopp recupera i big ma saranno 4 gli assenti

Il 3-0 di Anfield Road non chiude definitivamente la questione ma l'Atalanta è davvero vicina ad un'impresa storica. La Dea giovedì al Gewiss Stadium ha tutte le carte in regola per eliminare i reds dall'Europa League e volare in semifinale della competizione. Gasperini prepara un'altra trappola per Klopp, consapevole del fatto che non si potrà solo pensare a difendere con il rischio di scatenare l'artiglieria degli inglesi, una delle migliori d'Europa.

Atalanta-Liverpool, le ultime notizie sugli infortunati

La buona notizia da Zingonia è arrivata ieri, rispetto all'andata recupera Kolasinac e quindi sarà sol uno il giocatore indisponibile per l'Atalanta, il difensore Scalvini. Il giovane azzurro è alle prese con un problema muscolare che lo terrà fuori ancora almeno un paio di settimane. Per il resto tutti a disposizione di Gasperini che tiene sulla corda l'intero gruppo.

Più complicata la situazione per il Liverpool che però rispetto alla gara di andata può decisamente sorridere. Klopp ritrova Alexander Arnold, pronto a tornare subito titolare dopo aver smaltito l'infortunio, insieme a lui si è ripreso anche il portiere Allison, altro recupero molto importante per i reds. Cambierà anche l'attacco dove ritorna dopo il periodo di inattività per un problema fisico Diogo Jota. Pronto a rientrare anche Bajcetic che ha già giocato in settimana con l'Under 21 del club inglese per riprendere il ritmo gara.

La rosa però non sarà al gran completo, risultano infatti ancora in infermeria Doak, Matip e Thiago Alcantara, tre pedine in meno per il Liverpool che ha davanti una montagna da scalare al Gewiss Stadium.