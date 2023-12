Atletico Madrid-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in tv e streaming

Sarà un vero e proprio spareggio quello del “Wanda Metrpolitano” di Madrid: in campo i padroni di casa dell’Atletico e la Lazio, nel match che mette in palio il primo posto tra due formazioni già sicure di proseguire il cammino nella Champions League. Si ricomincia dall’1-1 dell’Olimpico della sfida di andata, il confronto deciso dalla rete all’ultimo secondo siglata di testa dal portiere Provedel, e dal punto di vantaggio dei biancorossi che garantirà due risultati su tre per concludere la Pool E in vetta. Poco incoraggianti i precedenti spagnoli per la Lazio, che ha perso otto delle nove trasferte nelle principali competizioni europee in terra iberica; tuttavia, l’unico risultato positivo, è stata una vittoria per 1-0 contro l'Atlético Madrid in Coppa UEFA nel 1998, con il gol decisivo di Vladmir Jugovic.

Le due formazioni, così vicine nel rendimento in Champions, hanno invece un’andatura ben differente nei rispettivi tornei nazionali: i “colchoneros” sono terzi dopo la frenata degli ultimi quattro turni, in cui hanno incassato le sconfitte contro Las Palmas e Barcellona, ma vantano un’impressionante serie di dieci vittorie su altrettanti confronti davanti a propri tifosi tra campionato e coppa. La Lazio, invece, staziona nel mezzo di una classifica che resta comunque molto compatta, con sei sconfitte in quindici gare che ne hanno rallentato la marcia verso le prime posizioni di classifica.

Atletico Madrid-Lazio, le scelte di Simeone

Il “Cholo” Simeone dovrà rinunciare a Barrios, ma avrà a disposizione la quasi totalità della rosa. La difesa a tre davanti ad Oblak dovrebbe contemplare Hermoso, Gimenez e Witsel, con Azpilicueta e Savic utilizzati prevalentemente in campionato, mentre sui binari laterali si potrebbero posizionare Molina a destra ed uno tra Riquelme e Lino nel versante mancino. I favoriti sulla linea mediana sono Koke e De Paul, con Ñíguez come alternativa: la trazione anteriore prevederà Correa e Griezmann con Morata di punta, ma anche Llorente ha buone chance di utilizzo, sia tra le linee che in posizione più arretrata con un centrocampo più folto ed il ricorso ad un tandem offensivo.

Atletico Madrid-Lazio, le scelte di Sarri

Tra le novità previste nello schieramento biancoceleste in previsione dell’ultimo incontro della fase a gironi, c’è il probabile reintegro di Vecino il quale potrebbe partire titolare al centro della mediana (in vantaggio su Cataldi per sostituire lo squalificato Rovella) a completare il pacchetto di mischia che prevederà anche Luis Alberto e Guendouzi avanti nel ballottaggio con Kamada. In avanti, chance per Castellanos dal 1’ al posto di un Immobile che verrebbe così sfruttato a gara in corso, in un tridente che sarà completato da Zaccagni e Felipe Anderson, sebbene anche Pedro coltivi qualche chance di inserimento nell’undici di partenza. Viste le indisponibilità di Romagnoli e del febbricitante Patric, la coppia centrale nella difesa davanti a Provedel sarà ancora formata da Casale e Patric, come esterni bassi Lazzari e Marusic leggermente favoriti rispetto ad Hysaj e Pellegrini per partire dall’inizio.

Atletico Madrid-Lazio, le probabili formazioni

Atletico Madrid (3-4-2-1): Oblak, Hermoso, Witsel, Gimenez, Molina, Riquelme, Koke, De Paul, Llorente, Griezmann, Morata. All. Simeone

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Casale, Gila, Marusic, Guendouzi, Vecino, Luis Alberto, Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri

Atletico Madrid-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Atletico Madrid-Lazio, in programma mercoledì 13 dicembre alle ore 21 al “Wanda Metropolitano” di Madrid, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Sky. La sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Uno (numero 201 e 239 del satellite, numero 472 e 482 digitale terrestre) e Sky Sport (numero 252 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.