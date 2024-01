Balotelli non tornerà a giocare in Italia

Balotelli alla Salernitana è stata un'opzione, ma alla fine probabilmente non se ne farà nulla. A svelare i contatti e a continuare ad informare con precisione sulla trattativa è il sito tuttosalernitana, ovviamente vicino alle questioni campane. L'attaccante è stata proposto ormai qualche tempo fa alla società di Iervolino, che ha ascoltato e poi ha deciso di aspettare anche perché con Dia in squadra l'attacco sembra essere l'ultimo dei tanti problemi della formazione attualmente ultima in classifica.

Balotelli alla Salernitana, fumata nera

Non che sia tutto finito alla prima chiacchierata, stando alle ultime notizie, infatti, nelle scorse ore c'è stato un nuovo contatto tra le parti, un ritorno sul tema che però non ha portato ad un'apertura, anzi le richieste dell'attaccante non rientrerebbero tra i paletti della Salernitana che quindi al momento non sembra voler riportare in Italia SuperMario.

Balotelli attualmente gioca in Turchia nell'Adana Demirspor dove tra l'altro è ai box da fine novembre. Il centravanti ex Inter, tra le altre, in questa stagione ha giocato solo tre in campionato, segnando comunque tre reti, in quella che è la sua terza avventura nel club turco dopo quelle del 2021 con 31 gare e 18 reti, e quella del 2022 conclusa dopo sole due gare quando poi è volato al Sion, in Svizzera, dove ha collezionato 18 presenze e 6 reti con ben 9 cartellino gialli.