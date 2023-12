Bologna-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla

Thiago Motta contro Gasperini per un posto al ballo delle grandi. Bologna e Atalanta vanno a caccia dell'Europa che conta, la Champions League, nello scontro del 23 dicembre alle 15 del Dall'Ara. I felsinei sono quarti e sono la grande sorpresa della stagione, dopo aver eliminato l'Inter in Coppa Itala sono di fronte ad un altro esame di maturità, la Dea incerottata proverà a fermare la corsa della nuova Cenerentola del calcio italiano firmata ancora una volta Sartori.

Bologna-Atalanta, le scelte di Thiago Motta

Senza Soumaoro e Karlsson, Thiago Motta tornerà a schierare i titolari, in porta ballottaggio tra Skorupski e Ravaglia, in difesa torna Calafiori centrale al fianco di Beukema, in vantaggio su Lucumi. Nel 4-3-3 occhi tutti puntati ancoira su Zirkzee, valore aggiunto dei rossoblu, che dovrebbe essere affiancato da Saelemaekers e da Ndoye, Orsolini è pronto ma non per tutta la gara.

Bologna-Atalanta, le scelte di Gasperini

Problemi di formazine per Gasperini che in difesa non avrà Toloi e Palomino e rischia anche di dover rinunciare a Kolasinac. Se così dovesse essere arretrerà De Roon con Pasalic a fare coppia con Ederson in mediana. In attacco ancora fuori Scamacca e Touré, probabile che gochi Muriel, quattro gol nelle ultime tre partite, al fianco di Lookman con a sostegno Koopmeiners. Solo panchina per De Ketelaere.

Bologna-Atalanta, probabili formazioni

Bologna (4-3-3) Ravaglia, Posch, Beukema, Calafiori, Kristiansen; Ferguson, Freuler, Moro; Ndoye, Zirkzee, Saelemaekers

Atalanta (3-4-1-2) Musso, Scalvini, Djimsiti, De Roon; Zappacosta, Ederson, Pasalic, Ruggeri; Koopmeiners; Lookman, Muriel

Bologna-Atalanta, diretta tv e streaming

La sfida tra Bologna e Atalanta di sabato alle 15 tra Bologna e Atalanta sarà trasmessa in diretta tv da Sky sui canalia Sport Uno, Sport 4k e 251, per lo streaming oltre a Sky Go e Now Tv attive anche la App e il sito ufficiale di DAZN.