Bologna-Fiorentina, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il Bologna prova a far rientrare completamente il carrello e decollare verso le zone di classifica in cui si è sviluppata la bagarre per un posto in Europa. La vittoria interna contro la Roma ha infatti regalato la quarta affermazione nelle ultime cinque gare (sei gol fatti e due subiti, unico passo falso quello interno col Venezia) e colloca gli emiliani a quota 24 in graduatoria. Gli stessi punti sin qui accumulati dall’avversario di turno, ovvero quella Fiorentina che vuole interrompere la serie di sconfitte in trasferta, ben quattro (non fa peggio da maggio 2008, quando arrivò a cinque con Cesare Prandelli in panchina) incassate nell’ordine con Venezia, Lazio, Juventus ed Empoli. Per i felsinei, lo storico non è però dei più incoraggianti: l’ultimo successo in campionato dei rossoblu risale al febbraio 2013 (2-1 con mister Pioli): da allora otto vittorie di toscani e sei pareggi, tre dei quali arrivati negli ultimi tre confronti andati in scena al Dall’Ara.

Bologna- Fiorentina , le scelte di Mihajlovic

Il tecnico degli emiliani valuterà le condizioni di Mbaye e Bonifazi, i quali hanno svolto lavoro differenziato, ma non potrà sicuramente contare su Arnautovic, fermato da un problema muscolare con gli esami che hanno però escluso lesioni: probabile allora il ricorso a Sansone (in vantaggio su Orsolini), che in coppia con Soriano supporterebbe così Barrow di punta. A centrocampo dal 1’ ci saranno De Silvestri a destra, Hickey – favorito su Dijks – sul versante opposto, e la coppia Svanberg-Dominguez al centro. Meno dubbi in difesa, dove Skorupski verrà quasi certamente “schermato” da Soumaoro, Medel e Theate.

Bologna-Fiorentina, le scelte di Italiano

Oltre a Nastasic, probabile esclusione dall’elenco dei convocati anche per Castrovilli (noie fisiche), mentre Pulgar si è riaggregato al gruppo dopo alcune settimane di stop ma è difficile ipotizzare un suo impiego dal 1’. Centrocampo a tre che sarà quindi formato da Torreira, Bonaventura e Duncan con Amrabat come alternativa. Abbondanza in attacco con il rientro di Gonzalez a pieno regime: l’argentino si candida ad una maglia da titolare nel tridente con l’inamovibile Vlahovic e Saponara, che spingerebbe Callejon e Sottil (a segno contro la Samp) verso la panchina. In porta Dragowski sta meglio ma ci sarà ancora Terracciano, difesa che prevederà Odriozola e Biraghi ai lati ed in mezzo Milenkovic e Martinez Quarta, in vantaggio su Igor.

Bologna- Fiorentin a, le probabili formazioni

Bologna (3-4-2-1): Skorupski, Soumaoro, Medel, Theate, De Silvestri, Svanberg, Dominguez, Hickey, Soriano, Sansone, Barrow. All. Mihajlovic

Fiorentina (4-3-3): Terracciano, Odriozola, Milenkovic, Martinez Quarta, Biraghi, Bonaventura, Torreira, Duncan, Gonzalez, Vlahovic, Saponara. All. Italiano

Bologna-Fiorentina, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Bologna-Fiorentina sarà trasmessa in diretta sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.

Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202 e 249 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), su Sky Sport 4k (numero 213 del satellite) e Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.