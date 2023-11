Bologna-Lazio, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Il match che inaugura il turno numero undici mette di fronte due squadre dall’andatura spedita. Il Bologna, con il 2-0 rifilato al Verona nel secondo turno di Coppa Italia, ha portato a dieci il numero di risultati utili stagionali consecutivi, sommato ai nove inanellati in Serie A – tre vittorie e sei pareggi – ad un passo dal record stabilito tra dicembre 1979 e marzo 1980 nel massimo campionato. Di fronte ci sarà una Lazio che ha concluso ottobre con un bilancio positivo, fatto di quattro vittorie (tre filate in campionato, più il successo di Glasgow) ed una sola sconfitta patita a Rotterdam in Champions: una sequenza di affermazioni utile a tornare a guardare con interesse il quarto posto, distante ora tre lunghezze. Il report sugloi scontri diretti recenti sorride ai biancocelesti: negli ultimi venti incroci la metà esatta ha visto la formazione capitolina conquistare i tre punti, mentre i rossoblù si sono imposti solo in due occasioni nelle sfide casalinghe disputate nel 2021 a febbraio e ad ottobre. A infondere fiducia ai padroni di casa c’è però il trend positivo al “Dall’Ara”: nelle ultime dodici apparizioni davanti ai propri tifosi hanno subito un solo k.o. contro il Milan, lo scorso 21 agosto, in quella che peraltro costituisce al momento l’unica battuta d’arresto stagionale.

Bologna-Lazio, le scelte di Thiago Motta

Condensati quasi esclusivamente nella retroguardia i principali dubbi del tecnico felsineo, legati alle condizioni dei rientranti Beukema e Lucumì, che potrebbero riprendere posto al centro della difesa spingendo in panchina Bonifazi e Calafiori. Più difficile il recupero di De Silvestri (alla prese con noie al flessore), il quale lascerebbe spazio dal 1’ a destra Posch, mentre a sinistra duello per la titolarità tra il favorito Lykogiannis e Kristiansen. A centrocampo sicuri del posto Freuler ed Aebischer, mentre sulla trequarti – in appoggio a Zirkzee come riferimento offensivo centrale – in vantaggio Orsolini, Ferguson e Saelemaekers, con Karlsson e Ndoye a partire dalla panchina.

Bologna-Lazio, le scelte di Sarri

L’undici che l’allenatore biancoceleste varerà al “Dall’Ara” terrà conto anche dei due appuntamenti della prossima settimana, con il Feyenoord in Champions e quindi il derby dell’Olimpico. Tra i pali inamovibile Provedel, mentre il k.o. Casale costringerà Patric e Romagnoli a fare gli straordinari al centro del pacchetto arretrato. Come esterni bassi vanno verso la riconferma Lazzari e Marusic, a scapito di Hysaj, mentre il tridente d’attacco vede favoriti Immobile in mezzo, supportato da Felipe Anderson e Zaccagni con Pedro pronto a staffettare partendo dalla panchina. A centrocampo non sembra in dubbio la presenza di Luis Alberto: nella mediana dovrebbe trovare ancora spazio Guendouzi, assieme a Rovella insidiato da Cataldi. Per Kamada e Vecino possibile riposo in vista del match contro gli olandesi.

Bologna-Lazio, le probabili formazioni

Bologna (4-3-3): Skorupski, Posch, Bonifazi, Calafiori, Lykogiannis, Ferguson, Freuler, Aebischer, Orsolini, Zirkzee, Saelemaekers. All.Thiago Motta

Lazio (4-3-3): Provedel, Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic, Guendouzi, Rovella, Luis Alberto, Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni. All. Sarri

Bologna-Lazio, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Bologna-Lazio in programma venerdì 3 novembre allo Stadio “Renato Dall’Ara” di Bologna a partire dalle 20.45, sarà trasmessa sia da Dazn che da Sky. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast. Su Sky la sfida sarà visibile sui canali Sky Sport Calcio (numero 202, 240 e 249 del satellite, numero 473 e 483 del digitale terrestre) e su Sky Sport (numero 251 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.