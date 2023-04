Bologna-Milan, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Difendere il quarto posto. Questo l'obiettivo del Milan, che sabato 15 aprile, alle 15, farà visita al Bologna nella gara valevole per la 30esima giornata del campionato di serie A. Un match al quale i rossoneri si presenteranno dopo l'esaltante vittoria per 1-0 ottenuta contro il Napoli nell'andata dei quarti di finale di Champions League, con la sfida di ritorno in programma martedì 18 allo stadio Maradona. La formazione di Pioli, tuttavia, non deve lasciarsi distrarre dall'imminente impegno europeo: in classifica il Diavolo ha infatti appena un punto di vantaggio sulla quinta posizione e non può quindi permettersi di sbagliare. Il Bologna, invece, vuole dare seguito alla recente striscia positiva, che ha permesso ai rossoblù di raccogliere otto punti nelle ultime quattro giornate.

Bologna-Milan, le scelte di Thiago Motta

Thiago Motta, per la sfida con il Milan, dovrà fare a meno di Orsolini, fermato dal giudice sportivo, e Soriano, per il quale la stagione è già finita. Out anche Arnautovic e Cambiaso. Modulo di partenza sarà il 4-2-3-1, con Aebischer, Ferguson e Barrow ad agire alle spalle dell'unica punta Sansone (in leggero vantaggio nel ballottaggio con Zirkzee). In mezzo al campo il tandem formato da Schouten e Dominguez, mentre la linea difensiva sarà composta da Posch, Soumaoro, Lucumi e Kyriakopoulos. Tra i pali Skorupski.

Bologna-Milan, le scelte di Pioli

Stefano Pioli, per la gara del Dall'Ara, medita di fare ricorso al turnover. Origi insidia quindi Giroud per una maglia al centro dell'attacco, mentre sulla trequarti si candidano Saelemaekers, De Ketelaere e Rebic, che contendono il posto a Diaz, Bennacer e Leao. In mezzo al campo potrebbe riposare Tonali, con Pobega in rampa di lancio. In difesa dovrebbero rivedersi dal primo minuto Kalulu e Thiaw al posto di Calabria e Kjaer: insieme a loro confermati Tomori ed Hernandez.

Bologna-Milan, le probabili formazioni

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumi, Kyriakopoulos; Schouten, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Sansone. All. Thiago Motta

Milan (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori, Hernandez; Krunic, Pobega; Saelemaekers, Diaz, Rebic; Origi. All. Pioli

Bologna-Milan, dove vedere la partita in diretta tv e streaming

La partita Bologna-Milan, in programma sabato 15 aprile allo stadio Dall'Ara e valevole per la 30esima giornata del campionato di serie A, sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. In streaming, invece, basterà collegarsi al sito della piattaforma oppure scaricare l'app su dispositivi come pc, smartphone e tablet.