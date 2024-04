Borussia Dortmund-Atletico Madrid, le formazioni e dove vederla in diretta tv e streaming

Un return match con il premio costituito da una semifinale contro una tra Paris Saint Germain e Barcellona. Per il prestigio, ma anche per il comprensibile desiderio di misurarsi con due delle grandi favorite della Champions League che Borussia Dortmund ed Atletico Madrid scendono in campo nel ritorno dei quarti di finale. Si ricomincia dal 2-1 con cui i Colchoneros si sono imposti nell’andata in Spagna, facendo un passo in avanti nel progetto di rientrare tra le prime quattro d’Europa, traguardo che manca dall’edizione 2016/2017. Ultima presenza nell’élite del calcio continentale che per i gialloneri è anche più datata, risalendo alla finale tutta tedesca – la prima della storia della competizione - persa contro il Bayern nella primavera del 2013.

Le squadre sono accomunate dalla posizione nei rispettivi campionati di appartenenza. Il Borussia lotta per il quarto posto (è a pari punti col Lipsia) dopo aver incassato tra le mura amiche la sconfitta nello scontro diretto con lo Stoccarda, che sul gradino più basso ha allungato il divario in termini di punti. L’Atletico continua invece a guardare con interesse il terzo posto ora occupato dal Girona, distante quattro lunghezze, e la bella vittoria ottenuta sul campo del Villareal ha anche permesso di interrompere il digiuno di vittorie esterne che durava da oltre due mesi. Sarà il terzo incrocio in Champions League tra le due formazioni, che si sono già affrontate quattro volte quando sono state ricomprese nello stesso girone eliminatorio: una vittoria per parte nell’edizione 96-97 (1-0 del Borussia in Spagna, 2-1 per gli spagnoli a Dortmund) così come cinque anni fa quando i gialloneri calarono il poker al Westfalenstadion, perdendo 2-0 nella sfida di ritorno.

Borussia Dortmund-Atletico Madrid, le scelte di Terzic

I gialloneri chiamati alla rimonta senza poter nuovamente contare su Bensebaini ma anche su Haller - autore del gol di Madrid - fermato da un problema alla caviglia. Rientrerà però Malen, che scalpita per un posto nell’undici titolare sul versante offensivo opposto a quello di Adeyemi spingendo verso la panchina Sancho. In avanti Füllkrug insidiato da Moukoko, sulla trequarti dopo la sorpresa Nmecha dell’andata si dovrebbe posizionare Brandt (l’alternativa è rappresentata da Reus con cui potrebbe andare in scena una staffetta). Diga mediana con Emre Can e Sabitzer – in corso d’opera non è da escludere l’utilizzo di Salih Özcan, mentre nella difesa davanti a Kobel tra i pali, largo a Hummels e Schlotterbeck favoriti per governare la retroguardia (scelta che comporterà la rinuncia a Süle), e come esterni bassi Ryerson a destra e Maatsen a sinistra.

Borussia Dortmund-Atletico Madrid, le scelte di Simeone

Rispetto alla gara di andata, il tecnico dei Colchoneros ritroverà Hermoso, il quale dovrebbe completare la difesa a tre davanti ad Oblak insieme a Giménez e Witsel con la rinuncia ad Azpilicueta e Savic. Mancherà invece lo squalificato Lino, per la cui sostituzione sulla fascia sinistra si candida Riquelme, mentre Molina dovrebbe presidiare il binario destro. Nel cuore della mediana i favoriti per partire dal primo minuto sono Koke, Depaul e Llorente con le alternative rappresentate da Barrios e Saúl Ñíguez. In avanti, con Depay fuori causa per infortunio, probabile il tandem Griezmann-Morata, con Correa a dar man forte dalla panchina.

Borussia Dortmund-Atletico Madrid, le probabili formazioni

Borussia Dortmund (4-2-3-1): Kobel, Ryerson, Schlotterbeck, Hummels, Maatsen, Emre Can, Sabitzer, Brandt, Malen, Füllkrug, Adeyemi. All. Terzic

Atletico Madrid (3-5-2): Oblak, Witsel, Giménez, Hermoso, Molina, Koke, De Paul, Llorente, Riquelme, Morata, Griezmann. All. Simeone

Borussia Dortmund-Atletico Madrid, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Borussia Dortmund-Atletico Madrid, in programma martedì 16 aprile al Signal Iduna Park di Dortmund a partire dalle ore 21, sarà trasmessa in diretta ed in esclusiva da Sky. Il match sarà visibile sui canali Sky Sport Arena (numero 204 del satellite) e su Sky Sport (numero 253 del satellite). La gara sarà inoltre fruibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.