17 calciatori si dichiareranno gay tutti insieme

Dei calciatori omosessuali della Bundesliga faranno coming out in gruppo rendendo pubblico il loro orientamento sessuale. L'appuntamento non è casuale, il prossimo 17 maggio in occasione della Giornata internazionale contro l'omofobia. Lo ha annunciato Marcus Urban, ex centrocampista tedesco di 53 anni, che dopo il ritiro si è dichiarato omosessuale, impegnandosi negli anni successivi in difesa dei diritti della comunità Lgbt in Germania.

Alcuni mesi fa Urban ha ideato "Sports Free", un'iniziativa per sostenere gli atleti che vogliono fare coming out. Succederà per 17 loro, come riporta il quotidiano spagnolo Abc: calciatori della Bundesliga, la massima serie tedesca, faranno coming out tutti insieme.

"Ci sono più calciatori omosessuali di quanto pensassimo", spiega Urban nel video della campagna, in cui promette sorprese. L'ex calciatore fece coming out con la famiglia e gli amici nel 1994, ma solo 13 anni dopo, nel 2007, lo rese pubblico durante in un'intervista in cui parlò delle difficoltà dei giocatori gay a mostrare il loro orientamento sessuale. Marcus ha ammesso di averlo tenuto nascosto durante la sua carriera per paura delle conseguenze: "Nessuno sapeva come avrebbero reagito, dalle proteste agli insulti dei tifosi fino al ritiro degli sponsor, ma oggi dovrebbe essere molto diverso".

Urban è rimasto sorpreso dal sostegno ricevuto dalla sua campagna da parte di squadre di primo piano del calcio tedesco. Oltre al St. Pauli, club da sempre impegnato insieme alla sua tifoseria per la difesa dei diritti civili, tra i sostenitori della sua causa ci sono società come Borussia Dortmund, Friburgo e Stoccarda. "Sports Free è una grande iniziativa che lo Stoccarda è felice di sostenere", ha dichiarato il presidente Alexander Wehrle, che ha fatto anche una cospicua donazione al progetto di Urban.