Mercato Fiorentina, niente da fare per l'uruguaiano Alvarez

Sfumati gli Alvarez ed il colpo dell’ultimo minuto, la Fiorentina si...consola con quanto messo a segno nei giorni precedenti di un mercato invernale che, comunque, sarà in primis ricordato per la cessione di Dusan Vlahovic alla Juventus. Operazioni della società viola, concluse tra la fine di dicembre e gennaio, volte quindi a potenziare il reparto offensivo, in parte per compensare l’addio della punta serba (Piatek e, la scorsa settimana, il brasiliano Cabral dal Basilea) ma anche per variare – con l’ingaggio di Ikoné - la composizione di quel tridente offensivo alla base del gioco di Italiano.

Le ultime ore del mercato viola sono state inoltre caratterizzate da un’altra trattativa legata ad un attaccante sudamericano - ovvero Agustin Alvarez del Peñarol – terminata però con una fumata nera, esattamente come accaduto con l’Alvarez argentino (Julian, sogno dei toscani e di diverse squadre italiane) finito al Manchester City il quale lo lascerà fino in estate a fare magie con la maglia del River Plate. Per la punta attualmente in forza alla formazione giallonera di Montevideo, invece, sembra che a far saltare l’operazione siano state le percentuali legate alla futura rivendita della giovane punta pretese dal Peñarol (le indiscrezioni parlando di un 30%), richiesta che la Fiorentina ha provato a bypassare alzando l’offerta senza, però, soddisfare il club uruguaiano. L’operazione potrebbe restare a...decantare ancora un po’, in attesa di sviluppi, sebbene il rischio sia che la quotazione del millennial di San Bautista si impenni ulteriormente nelle prossime settimane e possa generare un’asta. Nessuna news positiva anche da un altro fronte “Made in Uruguay”: nella nottata si era parlato di un possibile blitz per Matias Vecino, in uscita dall’Inter, indiscrezione che non ha però trovato adeguate conferme.

Mentre è tramontata l’ipotesi di Amrabat al Tottenham, il lunedì di chiusura ha invece dato sostanza all’indiscrezione degli ultimi giorni, relativa alla partenza di Erick Pulgar. Il centrocampista della nazionale cilena, chiuso nel ruolo da un Torreira protagonista di un ottimo torneo, lascerà effettivamente Firenze, e terminerà la stagione in Turchia con la maglia del Galatasaray in modo da trovare maggiore spazio. Per le “scartoffie” non c’è però fretta, visto che nella Süper Lig il termine ultimo per perfezionare operazioni in ingresso è posticipato di una settimana. Proprio le tempistiche...dilatate di altri campionati continentali permettono di valutare con un pizzico di calma in più le eventuali manovre in uscita. In Russia, per esempio, si può acquistare fino al 22, e le prossime tre settimane potrebbero essere utili per trovare una sistemazione in patria ad un Aleksandr Kokorin vero oggetto misterioso nella rosa toscana, con appena nove presenze in poco più di un anno dal suo arrivo in maglia viola e per cui lo spazio, alla luce degli ultimi arrivi, sembra davvero essere pari a zero.