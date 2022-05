Calciomercato Fiorentina, occhi su un giovane portiere di B

Trentacinque partite da titolare in serie B con nove clean sheet: Marco Carnesecchi a 21 anni è diventato uno dei migliori portieri italiani in circolazione. Sta difendendo i pali della Cremonese, con cui spera ancora di arrivare direttamente in A (altrimenti ci proverà passando dai play-off)), anche se il suo cartellino è dell'Atalanta, che ha già fissato il prezzo: 15 milioni di euro.

Il classe 2000, però, piace anche alle big della massima serie, che potrebbero bussare alla porta di Zingonia nelle prossime settimane per chiederne il prezzo. La prima a farlo sarà la Fiorentina, che ha deciso di cambiare tra i pali (e pensa anche a Cragno, del Cagliari) dopo una stagione tribolata a livello di portieri e si sta muovendo con largo anticipo. Il giovane talento azzurro ha attirato l’attenzione addirittura della Juventus, che potrebbe acquistarlo e girarlo in prestito, sempre in A, per una stagione di apprendistato nella massima serie.

Si profila un duello di mercato tra Firenze e Torino, anche se vanno considerate due incognite: l'Atalanta, che ne detiene il cartellino, potrebbe mettere sul mercato Musso e affidargli il posto da titolare, e la Cremonese stessa, che in casa di promozione chiederebbe il rinnovo del prestito e gli assicurerebbe una stagione da numero uno in A.