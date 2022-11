Calciomercato Inter, le tre possibili cessioni a gennaio

Si è chiuso con la vittoria per 3-2 sul campo dell'Atalanta il 2022 dell'Inter. I nerazzurri, al momento quarti in classifica con i loro 30 punti a pari merito con la Lazio, torneranno in campo il prossimo 4 gennaio per la super sfida contro il Napoli capolista. Adesso, con la sosta per i Mondiali, tutte le attenzioni della dirigenza sono concentrate sul mercato, con movimenti che sono attesi non soltanto in entrata, ma anche in uscita.

Inter, non solo Gosens: anche Gagliardini e Correa in uscita?

Alcuni giocatori, infatti, potrebbero lasciare l'Inter già a gennaio. Tra questi Robin Gosens, ormai definitivamente sopravanzato da Dimarco nelle gerarchie sulla corsia mancina e deluso dallo scarso impiego che di lui ha fatto fin qui il tecnico Simone Inzaghi, costato al tedesco la mancata convocazione ai Mondiali 2022. L'ex atalantino ha numerosi estimatori non soltanto in patria, con il Bayer Leverkusen che potrebbe tornare a bussare alla porta nerazzurra dopo il tentativo fatto la scorsa estate, ma anche in Spagna, dove ad averlo messo nel mirino è il Valencia. Soluzione che intriga Marotta, pronto a mettere in piedi uno scambio con il giovane Jesus Vazquez.

Con le valigie in mano anche Roberto Gagliardini, utilizzato con il contagocce da Inzaghi. La sua avventura a Milano sembra ormai ai titoli di coda, con il club pronto a cederlo a titolo definitivo a gennaio per non perderlo a parametro zero al termine della stagione. Attenzione, infine, alla posizione di Joaquin Correa; l'Inter, in attacco, segue con attenzione Marcus Thuram e, in caso di approdo del francese alla Pinetina, il Tucu verrebbe messo sul mercato.