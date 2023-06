Calciomercato Inter, Dimarco nel mirino delle big d'Europa: il punto

Una stagione da assoluto protagonista, quella vissuta da Federico Dimarco. L'esterno, dopo l'addio la scorsa estate di Ivan Perisic, passato al Tottenham, è diventato il padrone della corsia mancina dell'Inter, scalzando nelle gerarchie Robin Gosens a suon di prestazioni sopra le righe e conquistando la fiducia di Simone Inzaghi, che raramente ha rinunciato all'ex Verona nella formazione iniziale. A testimoniare l'annata super di Dimarco anche i numeri: 50 presenze complessive tra campionato e coppe, arricchite da sei reti e altrettanti assist. Statistiche da giocatore vero, di quelli capaci di fare sempre la differenza, sia in patria che in Europa.

Un rendimento, quello di Dimarco, che non è certo passato inosservato, neanche all'estero. Le ottime prestazioni offerte dal giocatore in Champions League ne hanno infatti conclamato la caratura internazionale, tanto da attrarre le attenzioni di due big del calcio europeo: Manchester United e Real Madrid. Il profilo di Dimarco, in particolare, piace moltissimo all'allenatore dei Red Devils Erik ten Hag, che lo vorrebbe avere a propria disposizione nella prossima stagione. Dell'esterno sinistro dell'Inter il tecnico dello United apprezzerebbe non soltanto le qualità tecniche, ma anche quelle tattiche, dato che Dimarco, nel corso di questi anni, ha dimostrato di possedere una grande duttilità giocando anche come terzo di difesa. L'Inter, al momento, non vorrebbe privarsi del giocatore, ritenuto un elemento essenziale nello scacchiere di Simone Inzaghi, ma di fronte ad un'offerta monstre le cose potrebbero anche cambiare.