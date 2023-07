Calciomercato Inter, da Onana e Lukaku: cosa accadrà in settimana

Manca soltanto una settimana al via della stagione 2023/2024 per l'Inter. Lunedì 10 luglio, ad Appiano Gentile, è infatti fissato il raduno dei nerazzurri, attesi poi a fine mese dalla tournée in Giappone. In questi sette giorni, quindi, il club di Steven Zhang proverà a stringere i tempi su alcune operazioni di mercato, in modo da mettere fin da subito a disposizione del tecnico Simone Inzaghi l'intelaiatura base dell'organico protagonista nella prossima annata.

Cosa accadrà in settimana

La prima operazione attesa in questi giorni è la cessione di Marcelo Brozovic all'Al Nassr. Il croato, nelle scorse ore, ha sostenuto le visite mediche a Parigi ed è quindi ormai imminente l'annuncio ufficiale del suo trasferimento in Arabia Saudita, che permetterà all'Inter di incassare 18 milioni di euro. Altra partenza che potrebbe concretizzarsi in tempi piuttosto brevi è quella relativa ad André Onana: il portiere, già da tempo, è finito nel mirino del Manchester United, pronto adesso a presentare un'offerta ufficiale. I nerazzurri, per lasciar partire il camerunese, chiedono 60 milioni di euro, mentre la cifra messa sul piatto dai Red Devils non dovrebbe andare jnizialmente oltre i 50 milioni. Un punto di incontro, tuttavia, potrebbe essere ben presto raggiunto.

Le cessioni di Brozovic e Onana permetteranno all'Inter di accumulare un tesoretto da reinvestire su Romelu Lukaku e Davide Frattesi. Per il belga, tornato al Chelsea dopo la fine del prestito, i nerazzurri offriranno probabilmente circa 30 milioni, con l'affare che, considerata anche la volontà di Big Rom, potrebbe avere una fumata bianca in tempi non eccessivamente lunghi. Discorso diverso, invece, per il centrocampista del Sassuolo, corteggiato anche da Milan e Roma. In questo caso la sensazione è che occorrerà qualche giorno (se non qualche settimana) in più per avere un quadro più chiaro.