Juventus, attacco tutto nuovo? Gli obiettivi di mercato

La stagione appena andata in archivio è stata tutt'altro che entusiasmante per la Juventus, che, complice la penalizzazione per il caso plusvalenze, ha chiuso il campionato soltanto al settimo posto. Le tante difficoltà mostrate sul campo dalla formazione di Massimiliano Allegri stanno facendo meditare alla dirigenza un profondo restyling della rosa, che, accanto ad alcune conferme, tra cui quelle di Adrien Rabiot e Arkadiusz Milik, porterà a Torino diversi volti nuovi. Una vera e propria rivoluzione potrebbe riguardare il reparto offensivo: oltre ad Angel Di Maria, lasciato libero a parametro zero, potrebbero infatti lasciare Torino anche Dusan Vlahovic, seguito dalle big d'Europa, e Federico Chiesa, che può vantare estimatori in Premier League. Nel caso in cui sia il serbo che l'ex Fiorentina dovessero essere ceduti, la Vecchia Signora dovrà poi operare in entrata alla ricerca di adeguati sostituti.

Gli obiettivi

Per il ruolo di prima punta, la Juventus sta concentrando le proprie attenzioni su Rasmus Hojlund, attaccante classe 2003 che nell'ultima stagione si è messo in luce con la maglia dell'Atalanta, con cui ha realizzato complessivamente dieci reti in 34 presenze. Il danese, considerata anche la giovane età, è finito nel mirino di numerosi club europei, con il Manchester United, in particolare, in forte pressing. Quel che è certo, quindi, è che i bianconeri, per aggiudicarsene le prestazioni, sarebbero chiamati ad un notevole esborso economico, attorno almeno ai 40-50 milioni di euro. L'alternativa, invece, risponde al nome di Gianluca Scamacca, che il West Ham potrebbe lasciare partire in prestito.

Per quanto riguarda invece la posizione di seconda punta, non è ancora tramontata la pista che porta a Nicolò Zaniolo, reduce da una buona seconda parte di stagione in Turchia con il Galatasaray. Il giocatore, valutato attorno ai 30 milioni, è seguito da tempo dei bianconeri, pronti all'affondo in caso di cessione di Chiesa. Sullo sfondo le idee Wilfried Gnonto, in uscita dal Leeds, e Alvaro Morata, monitorato anche dal Milan.