Juventus, i due obiettivi prima della chiusura del mercato

Malgrado la netta e convincente affermazione all'esordio, con i bianconeri capaci di espugnare la Dacia Arena di Udine per 3-0 chiudendo la contesa già nel corso del primo tempo, la Juventus è alla ricerca di rinforzi sul mercato. La Vecchia Signora, reduce da un'annata deludente, non vuole infatti lasciare niente di intentato per tornare a recitare un ruolo da protagonista, con l'obiettivo (minimo) di chiudere il torneo nelle prime quattro posizioni. E per farlo, la dirigenza vuole mettere a disposizione del tecnico Massimiliano Allegri qualche ulteriore tassello che possa garantire qualità e quantità.

Gli obiettivi

Un innesto, la Juventus, vuole farlo innanzitutto in attacco. I bianconeri, già da diverse settimane, hanno messo nel mirino Domenico Berardi e la trattativa, malgrado lo stop annunciato dalla dirigenza del Sassuolo nei giorni scorsi, è tutt'altro che definitivamente interrotta. Il giocatore, infatti, è al momento fuori rosa: una situazione che non giova né a lui né ai neroverdi, che, senza la sua cessione, non avrebbero le risorse economiche necessarie per sostituirlo adeguamente. Per questo motivo, con l'avvicinarsi della chiusura della finestra di mercato estiva, è facile immaginarsi un nuovo riavvicinamento tra i due club, con l'affare che potrebbbe poi andare a porto in extremis.

La Juventus, inoltre, è alla ricerca di un esterno destro, dato che al momento Allegri, in quella zona di campo, può contare sul solo Weah. Il profilo finito nel mirino della dirigenza è quello di Emil Holm, svedese classe 2000 attualmente in forza allo Spezia e seguito con interesse anche dall'Atalanta. L'alternativa, invece, risponde al nome di Alexis Saelemaekers, ormai chiuso al Milan dagli arrivi di Pulisic e Chukwueze e destinato quindi a cambiare aria.