Juventus-Milan, scambio di mercato in extremis?

La lunga sessione estiva di calciomercato si sta lentamente avvicinando alla chiusura. Tra le formazioni chiamate a fare gli ultimi ritocchi ci sono le big del nostro calcio, a partire da Juventus e Milan. Sia i bianconeri, che operazioni in entrata ne hanno fin qui concluse ben poche, sia i rossoneri, che al contrario hanno già portato alla corte di Stefano Pioli numerosi nuovi elementi, hanno infatti bisogno di puntellare la propria rosa per affrontare al meglio la stagione ufficialmente iniziata nel weekend appena trascorso. E per farlo la Vecchia Signora ed il Diavolo potrebbero mettere in piedi uno scambio.

Kean-Saelemaekers, il possibile scambio tra Juventus e Milan

Partiamo dalla situazione del Milan, che, dopo aver rinforzato la linea mediana e le corsie esterne, è ancora alla ricerca di una prima punta che possa dare il cambio a Olivier Giroud. Il principale nome seguito dalla dirigenza rossonera è quello di Armando Broja, centravanti classe 2001 del Chelsea. Una trattativa, quella per arrivare all'albanese, che si preannuncia tuttavia in salita, con il Diavolo che potrebbe quindi essere costretto a virare su altre soluzioni. Papabile, in questo senso, è il nome di Moise Kean, giocatore al quale la Juventus è pronta a dare il via libera.

I bianconeri, per lasciar partire l'ex Psg alla volta di Milano, potrebbero richiedere una contropartita tecnica: Alexis Saelemaekers. La Vecchia Signora, infatti, è alla ricerca di un esterno destro offensivo, come testimonia l'interesse per Domenico Berardi. Convincere il Sassuolo a cedere il giocatore, tuttavia, si sta rivelando più complicato del previsto, con Giuntoli che potrebbe quindi ripiegare sul belga. Insomma, un intricato puzzle che, con i giusti incastri, potrebbe comporsi nelle ultime ore di mercato.