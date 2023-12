Calciomercato Juventus, la strategia per arrivare a Colpani

Ormai è chiaro da tempo: la Juventus, date le squalifiche di Pogba e Fagioli, fermati rispettivamente per doping e scommesse illecite, interverrà a gennaio sul mercato alla ricerca di un centrocampista. Al momento, infatti, sono limitate le possibilità di scelta del tecnico Massimiliano Allegri, costretto a soluzioni obbligate in caso di infortunio o squalifica di qualche giocatore del reparto. I bianconeri, non è certo un mistero, hanno messo gli occhi su Kalvin Phillips, giocatore che sta trovando poco spazio al Manchester City di Pep Guardiola, ma negli ultimi giorni le attenzioni si sono concentrate su Andrea Colpani.

La strategia

Colpani, con la maglia del Monza, sta vivendo una prima parte di stagione da favola. Il centrocampista classe 1999, in Brianza dal 2020 (per lui, in precedenza, anche un'esperienza al Trapani), ha già segnato sei reti in campionato, mostrando quindi di avere ottime capacità di inserimento. Il suo profilo piace moltissimo alla dirigenza della Juventus, che dovrà però tentare di piegare le resistenze dei biancorossi, desiderosi di trattenere il giocatore almeno fino al termine del campionato. Secondo quanto raccolto da Tuttosport, tuttavia, ci potrebbe essere un'arma capace di sedurre il Monza: Fabio Miretti. Il bianconero gode infatti della stima dell'amministratore delegato dei brianzoli Adriano Galliani, che ben lo accoglierebbe all'interno della sua squadra.

L'inserimento di Miretti come contropartita tecnica potrebbe quindi forse convincere i biancorossi a lasciar partire Colpani, anche se qualche dubbio rimane sulla fattibilità dell'operazione già a gennaio. Di sicuro, in ogni caso, la Juventus un tentativo proverà a farlo, anche per non lasciare niente di intentato.