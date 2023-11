Calciomercato Juventus, Vlahovic non è intoccabile: chi vuole il serbo

In estate, ad un certo punto, la sua partenza è sembrata davvero ad un passo, ma Dusan Vlahovic, alla fine, è rimasto alla Juventus. Una cessione, tuttavia, che potrebbe essere stata solamente rimandata. Sì, perché il serbo, in questa prima parte di stagione, non ha particolarmente convinto, trovando la rete soltanto in quattro occasioni. A pesare sul suo rendimento, poi, anche alcuni acciacchi fisici che gli hanno impedito di giocare con continuità. Tutti fattori che, adesso, potrebbero spingere nuovamente i bianconeri a cercare per l'attaccante una nuova sistemazione.

Vlahovic, arrivato a Torino dalla Fiorentina nel gennaio 2022 per 70 milioni di euro (più 10 di bonus), può vantare numerosi estimatori all'estero. In estate il suo nome era stato accostato a Chelsea e Bayern Monaco, mentre oggi il club maggiormente interessato nei suoi confronti sembrerebbe essere l'Atletico Madrid di Diego Simeone. I Colchoneros sono infatti alla ricerca di un rinforzo nel reparto offensivo e potrebbero mettere sul piatto qualche contropartita tecnica gradita alla Vecchia Signora. Due, in particolare, i nomi che potrebbero tentare la Juventus: Rodrigo De Paul, obiettivo numero uno dei bianconeri per rinforzare un centrocampo rimasto numericamente scarno, e Alvaro Morata, già a Torino prima dal 2014 al 2016 e poi dal 2020 al 2022.