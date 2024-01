Calciomercato Milan, la carta per arrivare a Buongiorno

A colmare l'emergenza difensiva del Milan, con i vari Tomori, Kalulu e Thiaw costretti a lungo ai box, non basta il solo rientro dal prestito di Gabbia. La coperta, nelle retroguardia rossonera, è infatti ancora corta, con il Diavolo che intende quindi muoversi in entrata in questa sessione invernale di calciomercato per mettere a disposizione del tecnico Stefano Pioli un'alternativa in più. Le attenzioni, nelle ultime ore, si sono concentrate soprattutto attorno al nome di Alessandro Buongiorno, attualmente in forza al Torino. Il giocatore classe 1999, entrato nel giro della Nazionale, viene infatti ritenuto pronto dalla dirigenza per compiere il salto in un grande club.

Urbano Cairo, presidente del Torino, valuta Buongiorno 40 milioni di euro. Una cifra che il Milan vorrebbe abbassare inserendo nella trattativa il cartellino di Lorenzo Colombo, attaccante classe 2002 attualmente in prestito al Monza e che, in ogni caso, rimarrebbe in biancorosso fino al termine della stagione per poi trasferirsi ai granata in estate. Un'offerta che potrebbe forse convincere il Toro, anche se rimane da capire quale sia la volontà del difensore, che già in estate aveva rifiutato l'Atalanta per rimanere alla corte di Juric.

Buongiorno, nelle scorse settimane, era finito nel mirino anche della Juventus, che, nel corso di queste settimane, sembra però aver virato le proprie attenzioni sul reparto di centrocampo, con la difesa che, invece, potrebbe restare anche così com'è.