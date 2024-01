Calciomercato Milan, un jolly per la difesa: l'obiettivo di mercato

Un reparto, quello difensivo, che il Milan vuole rinforzare nella finestra invernale di mercato. I rossoneri, infatti, vogliono rimpolpare il reparto non solo con un centrale, quanto mai necessario visti gli infortuni di Kalulu, Thiaw e Tomori, ma anche con un terzino. Il Diavolo, in particolare, vorrebbe mettere a disposizione di Stefano Pioli un vice Theo Hernandez ed avrebbe individuato quello che sarebbe considerato il profilo giusto: Filippo Terracciano, classe 2003 attualmente in forza al Verona.

Terracciano, che nel corso di questa stagione è stato sempre impiegato dal tecnico Davide Baroni, piace al Milan sia in virtù del suo potenziale di crescita, con i rossoneri che reputano il gialloblù uno dei giovani italiani più interessanti nel ruolo, sia per la sua duttilità: il classe 2003, infatti, può essere impiegato sia da terzino destro che da terzino sinistro e, all'occasione, può essere utilizzato anche come mezzala. Un innesto, quindi, che permetterebbe a Pioli di poter contare su un'alternativa in più da sfruttare in base alle diverse esigenze.

Terracciano, che ha un contratto con il Verona fino al 2026, è attualmente valutato dagli scaligeri attorno ai 6-7 milioni di euro ed è finito nei radar anche di Fiorentina e Bologna. Il Milan, in ogni caso, proverà ad anticipare la concorrenza e già nelle prossime ore è previsto un incontro con Andrea D'Amico, procuratore del giocatore. Un suo eventuale acquisto, inoltre, chiuderebbe definitivamente le porte all'arrivo anticipato di Juan Miranda, terzino sinistro del Betis che i rossoneri hanno già opzionato per giugno.