Calciomercato Milan, salta Renato Sanches? C'è l'alternativa

Un corteggiamento che dura ormai da settimane, anzi mesi, quello del Milan nei confronti di Renato Sanches. Il portoghese, attualmente in forza ai francesi del Lille, è stato infatti individuato da tempo da Maldini e Massara come il sostituto ideale di Franck Kessie, passato a parametro zero al Barcellona. La trattativa per l'ex Bayern Monaco, tuttavia, si sta rivelando più complicata del previsto, anche a causa dell'inserimento nella corsa al giocatore da parte del Paris Saint-Germain, desideroso di rinforzare il proprio centrocampo. Una situazione che sta spingendo la dirigenza rossonera a guardarsi attorno alla ricerca di alternative, con un nome, in particolare, finito sul taccuino.

Milan, Frattesi l'alternativa a Renato Sanches

Il Milan avrebbe messo nel mirino Davide Frattesi, centrocampista classe 1999 del Sassuolo. Il giocatore è da tempo seguito dalla Roma, ma la trattativa tra giallorossi e neroverdi, al momento, ha subito una brusca frenata. Ecco così che i rossoneri sarebbero pronti ad approfittarne, con la dirigenza che avrebbe già sondato il terreno con il procuratore del giocatore per capire la fattibilità dell'operazione. Il Diavolo, in caso di apertura da parte del Sassuolo, potrebbe proporre agli emiliani un prestito oneroso con obbligo di riscatto ad una cifra ancora da quantificare.

Tutto, come detto, dipenderà però dagli sviluppi sulla questione relativa a Renato Sanches: il portoghese rimane infatti la prima scelta del Diavolo ed una risposta definitiva, in questa direzione, potrebbe arrivare già all'inizio della prossima settimana. Il calciatore del Lille, fino ad allora, attenderà il Paris Saint-Germain, ma se i parigini dovessero tentennare ancora, ecco che aprirebbe definitivamente le porte alla formazione di Stefano Pioli.