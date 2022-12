Calciomercato Milan, Maignan preoccupa: le tre idee per la porta

Sono giorni di apprensione in casa Milan. Mike Maignan, ai box da tempo e costretto a saltare i Mondiali con la sua Francia, non ha ancora recuperato dal problema al polpaccio che lo tormenta da mesi e si sottoporrà a nuovi esami tra qualche giorno. Dagli esiti dei controlli dipenderanno le strategie di mercato dei rossoneri: in caso di segnali positivi ed un rientro a breve del portiere francese (che spera di tornare a disposizione per la Supercoppa italiana contro l'Inter, in calendario il 18 gennaio), il Diavolo potrebbe decidere di non intervenire sul mercato, al contrario, invece, Maldini e Massara interverranno con un innesto tra i pali.

Milan, i tre nomi per la porta

I nomi sul taccuino della dirigenza rossonera sono tre, a partire da quello, ormai ben noto, di Marco Sportiello. L'estremo difensore dell'Atalanta, che in passato ha vestito anche le maglie di Seregno, Poggibonsi, Carpi, Fiorentina e Frosinone, è già stato bloccato per l'estate, quando scadrà il suo contratto con i bergamaschi, ma per farlo partire già a gennaio gli orobici chiedono 5 milioni di euro: una cifra che potrebbe frenare il Milan.

Il Diavolo, quindi, avrebbe già sondato il terreno per due alternative: Guglielmo Vicario e Alessio Cragno. Il portiere dell'Empoli, assoluto protagonista in questa prima parte di stagione, durante la quale ha offerto un rendimento sempre elevato, è valutato 18 milioni di euro dai toscani, che difficilmente, in ogni caso, accetteranno di privarsene a gennaio. Per quanto riguarda Cragno, invece, occorrerebbe che il Monza, club nel quale gioca attualmente l'estremo difensore, al momento chiuso da Di Gregorio, ed il Cagliari raggiungessero un accordo per l'interruzione del prestito con obbligo di riscatto in caso di salvezza. Piste non semplici, quindi, ma il Milan, nel caso in cui non dovessero arrivare buone notizie sul conto di Maignan, è pronto a stringere i tempi per mettere a disposizione di Stefano Pioli un nuovo portiere che possa dare ampie garanzie.