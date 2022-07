Calciomercato Milan, le strategie di Maldini e Massara

Dopo un tira e molla andato avanti per settimane, Paolo Maldini e Frederic Massara hanno rinnovato il proprio contratto con il Milan e adesso il mercato rossonero, rimasto fin qui in stand-by, può finalmente decollare. Il Diavolo vuole infatti allestire una squadra che possa lottare per difendere il titolo di campione d'Italia conquistato lo scorso 22 maggio e che sia capace di farsi valere anche in Champions League, dove, nell'ultima edizione, è arrivata l'eliminazione già nella fase a gironi. Per farlo il Milan avrà bisogno di puntellare l'organico da mettere a disposizione di Stefano Pioli, permettendo al tecnico di poter contare su più alternative.

Milan, gli obiettivi di mercato

Primo reparto nel quale Maldini e Massara hanno intenzione di intervenire è quello della trequarti. La dirigenza, in questa zona di campo, vuole aumentare tasso tecnico, fantasia ed imprevedibilità, tutte caratteristiche che potrebbero essere garantite da Paulo Dybala. Proprio la Joya, il cui contratto con la Juventus è ufficialmente scaduto, è il grande sogno dei rossoneri, pronti a sfruttare l'impasse che si è venuto a creare nelle ultime settimane tra l'argentino e l'Inter, formazione che già da tempo lo aveva messo nel mirino. La trattativa non è delle più semplici, ma uno spiraglio potrebbe aprirsi se la situazione di stallo tra l'attaccante ed i nerazzurri dovesse protrarsi anche nei prossimi giorni. Il Milan, comunque, sta valutando anche altre piste, come quelle che portano ad Asensio, Ziyech e De Ketelaere.

I rossoneri hanno poi bisogno di sostituire Franck Kessie, che ha lasciato la formazione di Pioli a parametro zero. Quello di Renato Sanches è un vecchio pallino di Maldini e Massara, i quali dovranno però fare i conti con una folta concorrenza, dato che, come ammesso dal presidente del Lille, sono diversi i club europei che hanno già presentato offerte per il centrocampista portoghese.

Un'operazione in entrata il Milan la farà infine anche in difesa, reparto in cui è sfumato l'obiettivo Sven Botman, accasatosi agli inglesi del Newcastle. I profili sul taccuino, adesso, sono quelli di Abdou Diallo, già seguito dai rossoneri a gennaio, e Thilo Kehrer, entrambi in uscita dal Paris Saint-Germain. Un'offerta, verosimilmente, verrà avanzata già nei prossimi giorni.