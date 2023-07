Calciomercato Roma, Dybala rassicura i tifosi ma il Chelsea resta in agguato

Per un conto alla rovescia concluso, quello del raduno a Trigoria che segna l’inizio della nuova stagione, in casa Roma ce n’è un altro destinato a tenere col fiato sospeso i tifosi giallorossi. L’allarme per una possibile partenza di José Mourinho si è rivelato infondato: il tecnico lusitano, in lizza per alcune panchine prestigiose (Paris Saint Germain in primis) e corteggiato anche dalla Saudi League, è restato nella capitale per onorare il suo contratto in scadenza tra dodici mesi. A destare qualche apprensione è invece il destino dell’altro uomo simbolo del nuovo corso, ovvero quel Paulo Dybala su cui aleggia lo spettro di una clausola rescissoria bassa, che potrebbe ingolosire più un top team in un mercato schizofrenico, e pesantemente condizionato dal flusso di soldi freschi proveniente dall’Arabia, tale da scombinare i piani di molte formazioni del vecchio continente.

Il contratto sottoscritto dalla “Joya”, d’altronde, parla chiaro. Fino alla fine del mese l’attaccante argentino può liberarsi per una cifra quasi simbolica, visto che i dodici milioni di euro per un club estero (che diventerebbero venti per una società di Serie A) sono ben poca cosa in relazione al valore di un giocatore che, al netto delle problematiche fisiche che ne hanno condizionato il rendimento, è in grado di fare la differenza. Lo sa bene il Chelsea, che non nasconde il gradimento nei confronti di Dybala, e lo sa bene la Roma che con un ritocco all’ingaggio potrebbe far decadere tale clausola rescissoria, blindando l’attaccante il quale ha sottoscritto un contratto valido fino al 2025.

Paulo, dal canto suo, ha sgomberato il campo da ogni equivoco ribadendo al suo arrivo da Londra la volontà di continuare a vestire il giallorosso. E la volontà del giocatore, a prescindere da quella delle pretendenti alla sua mano, è comunque determinante. Ma il countdown è già partito: o si blinda subito la “Joya”, o si resterà per i prossimi venti giorni con il dubbio che l’effetto domino scaturito da alcune cessioni eccellenti possa riportare Dybala nel mirino di qualche dirigenza, spinta dalla necessità di trovare a buon mercato un’alternativa per compensare adeguatamente una partenza non preventivata. I giorni trascorrono velocemente anche per quel che riguarda il mercato in entrata ed in uscita: la cessione di Ibanez è in fase di momentaneo stallo, come quelle di Karsdorp e Shomurodov, mentre ai soliti nomi per il reparto offensivo (Scamacca, Taremi, Morata ed En-Nesyri) si affiancano quelli per irrobustire la mediana, con Sabitzer e Renato Sanches le cui quotazioni sembrano in risalita. Ci sarà da attendere anche qui: in fondo, la strada che porta al primo impegno ufficiale è ancora lunga. E, forse, lastricata di buone occasioni.