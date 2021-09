Napoli, Milan e Champions: il calendario di settembre della Juventus

Sarà un settembre di fuoco, quello che vedrà per protagonista la Juventus di Massimiliano Allegri. I bianconeri, reduci da appena un punto conquistato nelle prime due giornate di Serie A, saranno infatti impegnati non solamente in campionato, ma anche in Champions League, dove, nella prima fase, sono stati inseriti nel girone H insieme a Chelsea, Zenit e Malmoe.

Juventus, il calendario completo del mese di settembre

Il primo impegno in questo mese di settembre per la Juventus sarà la delicata trasferta sul campo del Napoli, in programma sabato 11 alle 18 allo stadio Maradona. La Vecchia Signora volerà poi in Svezia per affrontare il Malmoe nella prima giornata della fase a gironi di Champions League (gara in programma martedì 14 alle 21) per poi ospitare allo Stadium il Milan nel quarto turno di Serie A (domenica 19 alle 20.45). I bianconeri, successivamente, sfideranno Spezia (mercoledì 22 ore 18.30 al Picco), Sampdoria (domenica 26 ore 12.30 allo Stadium) ed infine il Chelsea nella seconda giornata di Champions League (mercoledì 29 alle 21 allo Stadium).

Questo il calendario completo della Juventus nel mese di settembre: