Frosinone, l'altro Ibrahimovic è già da record

Nei giorni caldi del ritorno al Milan di Zlatan Ibrahimovic, pronto a rientrare in società per risollevare le sorti dei rossoneri, c'è un altro Ibrahimovic che si prende la scena in Serie A. Si chiama Arijon, ha solo 17 anni, gioca nel Frosinone e da ieri è il primo 2005 ad avere infilato la palla in rete nel massimo campionato italiano.

Chi è Arijon Ibrahimovic, il baby da record del Frosinone

Trequartista o ala, tecnica già di livello e grande voglia di emergere, non ha nessun rapporto di parentelo con il più famoso Zlatan, ma sembra avere lo stesso carattere forte. A Frosinone è arrivato da Bayern Monaco in prestito con diritto di riscatto per sua precisa scelta, sembra infatti che dopo aver iniziato a bazzicare la prima squadra appena 15enne, durante la scorsa estate abbia detto ai dirigenti bavaresi che o avrebbe trovato spazio oppure avrebbe voluto trovare un'altra squadra.

Una scelta non da tutti, contando che nei ruoli che avrebbe dovuto ricoprire c'erano i vari Musiala, Coman e Sané. Il Frosinone si è subito fatto avanti e ha deciso di portare in Italia questo ragazzo di 17 anni che dopo il primo periodo di ambientamento ha vissuto la sua settimana magica: giovedì prima da titolare e gol con il Torino in Coppa Italia, lunedì seconda partita dall'inizio con gol e assist per il 2-1 contro l'Empoli. Migliore in campo ovviamente in una squadra che sogna e lo fa grazie ai suoi giovani, Soulé è la stellina che brilla di più, ma non oscura tutte le altre a cui da quattro giorni a questa parte si è aggiunta quella di Arijon Ibrahimovic.