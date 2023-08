La classifica della prossima Serie A secondo l'algoritmo

L'attesa è finita, il prossimo weekend riparte la Serie A con Frosinone-Napoli ed Empoli-Verona di sabato alle 18,30 ad inaugurare la stagione 2023-2024. Dopo mesi passati a parlare quasi solo di colpi di mercato, ora sarà il campo a dare i suoi primi verdetti con le trattative che comunque proseguiranno anche per le prossime due settimane.

L'algoritmo svela la classifica della Serie A 2023-2024: il pronostico

E' quindi arrivato il momento dei pronostici e c'è chi anche in questa materia così difficile vuole provare e vederci chiaro. Opta, sito specializzato e leader nelle statistiche del calcio mondiale, si è fatta aiutare da un algoritmo per capire come finirà la prossima Serie A. Secondo quanto emerso dallo studio sarà l'Inter a vincere lo Scudetto davanti al Napoli mentre Milan e Juventus si piazzeranno negli ultimi due posti validi per la qualificazione alla Champions League. Zona europea centrata anche per Lazio, quinta, Roma, sesta, e Atalanta, settima. Nella pancia del gruppo si piazzeranno la Fiorentina, ottava, il Bologna, nono e il Torino, decimo.

Si arriva così alla parte sinistra della classifica con il Monza undicesimo, l'Udinese dodicesima e il Sassuolo tredicesimo, seguite in ordine di posizionamento da Empoli, Salernitana, Verona e Frosinone. Non sarà una stagione felice, sempre secondo l'algoritmo, per Lecce diciottesimo, Genoa penultimo e Cagliari ultimo. Queste le previsioni delle statistiche, ma anche qui sarà il campo a dare i propri verdetti.