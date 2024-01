Atalanta-Sassuolo, probabili formazioni e dove vedere in tv la gara di Coppa Italia

Smaltite le feste, è ora di tornare in campo per Atalanta e Sassuolo che si affronteranno negli ottavi di finale di Coppa Italia in sfida secca, chi vince trova ai quarti una tra Milan e Cagliari. Gasperini è tornato a correre in campionato ed è rientrato in zona Europa, Dionisi si approccia al match senza vittorie da cinque gare di fila e con la squadra vicina alla zona retrocessione.

Atalanta-Sassuolo, le scelte di Gasperini

Ampio turnover nella Dea che sorride per le condizioni di Scalvini, pronto a tornare molto presto, e per l'arrivo di Hien dal mercato. Il centrale ex Verona potrebbe già andare in panchina, mentre nel terzetto davanti a Musso dovrebbe trovare spazio il giovane Bonfanti con Djimsiti e Kolasinac. Rivoluzione in arrivo dalla mediana in su con occasione dal primo minuto per Adopo, Holm, Bakker, Miranchuk e Muriel.

Atalanta-Sassuolo, le scelte di Dionisi

Largo ai giovani nel Sassuolo che in difesa schiereranno il 2004 Missori su una delle due corsie e al centro si rivedrà Viti. In mediana il talentuoso Lipani con Mateus Henrique, mentre in attacco alle spalle di Mulattieri scalpita Castillejo con Volpato e Ceide. I big dovrebbero tutti partire dalla panchina e tenuti a riposo in vista del campionato visto che la situazione sta diventando molto pericolosa.

Atalanta-Sassuolo, probabili formazioni

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Bonfanti, Djimsiti (Hien), Kolasinac; Holm, Pasalic, Adopo, Bakker; Miranchuk; Muriel, De Ketelaere.

SASSUOLO (4-2-3-1):Cragno; Missori, Tressoldi, Viti, Pedersen; Lipani, Henrique; Castillejo, Volpato, Ceide; Mulattieri

Atalanta-Sassuolo in diretta tv e streaming gratis

Il match delle 18 di mercoledì tra Atalanta e Sassuolo sarà trasmesso in diretta tv e in streaming gratis su Italia 1, su Mediaset Infinity e sul sito di Sportmediaset.