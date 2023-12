Coppa Italia, Fiorentina-Parma: formazioni e dove vederla in tv e streaming

E’ un Fiorentina-Parma da corsi e ricorsi la sfida proposta dal tabellone negli ottavi di finale della coppa nazionale. E' infatti il replay della partita che fu decisiva ai fini dell’assegnazione della coccarda nell’edizione 2000/2001: vittoria di misura dei viola nella gara d’andata, pareggio 1-1 al ritorno e toscani che festeggiarono così la conquista della Coppa Italia, l’ultima della loro storia. La Fiorentina è anche la squadra che i ducali hanno trovato più volte nella loro strada nel corso della competizione: 15 infatti gli incroci, con un bilancio favorevole ai viola che conducono per sei vittorie a quattro negli scontri diretti. I padroni di casa si presentano all’appuntamento forti delle due vittorie contro il Genk in Conference e soprattutto contro la Salernitana: un 3-0 in campionato che costituisce anche il ritorno al “clean-sheet” in Serie A a distanza di due mesi. Anche il Parma è lanciato: in Coppa ha eliminato il Lecce calando il poker sul campo dei salentini, in Serie B capeggia la graduatoria con il record di reti segnate, ben 29 in 15 confronti.

Fiorentina-Parma, le scelte di Italiano

Ampio ricorso al turn-over per l’impegno infrasettimanale di Coppa, con scelte che potrebbero ricalcare in parte quelle viste nelle ultime uscite di Conference. Ecco allora Christensen tra i pali, con Mina nuovamente dal 1’ al fianco di Martinez Quarta (favorito su Milenkovic e Ranieri) al centro di una difesa che prevederà anche Parisi in luogo di Ranieri a sinistra e la possibile sorpresa di Pierozzi dall’inizio per un Kayode comunque pienamente recuperato. Diga mediana con Maxime Lopez e Mandragora, Barak sulla trequarti (possibile staffetta con Infantino e Bonaventura in pausa): in avanti solito dubbio sul “9” da schierare (Nzola sembra in vantaggio), sugli esterni ipotizzabili Brekalo e Ikoné se Italiano reputasse Gonzalez ancora bisognoso di rifiatare.

Fiorentina-Parma, le scelte di Pecchia

Col recupero di Benedyczak, il tecnico gialloblù ha praticamente a disposizione l’intera rosa ad eccezione dello squalificato Zagaritis. Probabile una rotazione limitata dell’undici iniziale, con Colak riferimento offensivo principale supportato sulla trequarti da Man, Mihăilă e Camara sulla trequarti con Bernabè come alternativa. Hernani ed Estévez dovrebbero presidiare la zona nevralgica del campo, mentre in difesa due tra Balogh, Osorio e Circati saranno le colonne difensive centrali, e la coppia Del Prato-Di Chiara ad agire da esterni bassi. Tra i pali Chichizola.

Fiorentina-Parma, le probabili formazioni

Fiorentina (4-2-3-1): Christensen, Pierozzi, Mina, M. Quarta, Parisi, Maxime Lopez, Mandragora, Ikoné, Barak, Brekalo, Nzola. All. Italiano

Parma (4-2-3-1): Chichizola, Delprato, Balogh, Circati, Di Chiara, Hernani, Estévez, Man, Camara, Mihăilă, Colak. All: Pecchia

Fiorentina-Parma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Fiorentina-Parma, in programma mercoledì 6 dicembre alle 21 allo Stadio “Franchi” di Firenze e valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Italia 1. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".