Quanto vale vincere le Coppa Italia

A partire da oggi, martedì 5 dicembre, prenderanno il via gli ottavi di finale della Coppa Italia 2023/2024, turno nel quale entreranno in scena anche le big di serie A. Ad aprire il programma Lazio-Genoa, mentre nelle giornate e nelle settimane successive (le ultime gare sono in programma ad inizio gennaio) si disputeranno Fiorentina-Parma, Napoli-Frosinone, Inter-Bologna, Milan-Cagliari, Atalanta-Sassuolo, Roma-Cremonese e Juventus-Salernitana. Il torneo, nella passata stagione, è stato vinto dall'Inter, che in finale ebbe la meglio in rimonta per 2-1 sulla Fiorentina di Vincenzo Italiano.

Coppa Italia, quanto vale: le cifre per ogni passaggio del turno

La Coppa Italia, malgrado sia spesso snobbata fino alle sue fasi finali, garantisce buoni introiti nelle casse dei club. Secondo quanto raccolto da Calcio e Finanza, arrivare fino in fondo al torneo vale almeno 5 milioni di euro per la finalista perdente e fino a 7,6 milioni per la vincente. Tutto ciò senza contare l'incasso del botteghino per ogni partita disputata di fronte al proprio pubblico.

Di seguito, nel dettaglio, tutte le cifre incassate per ogni passaggio del turno a partire dagli ottavi di finale: