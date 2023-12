Coppa Italia, Lazio-Genoa: formazioni e dove vederla in tv e streaming

Terzo impegno casalingo nella terza competizione nel breve volgere di una settimana. Cambia il palcoscenico, ma non l’intenzione della Lazio di portare a casa un’altra affermazione, dopo quelle con il Celtic in Champions (che ha garantito il passaggio del turno con una giornata di anticipo) e con il Cagliari – sofferta – in campionato. Gara secca, all’Olimpico, dove quindi è vietato sbagliare: in palio i quarti di finale in Coppa Italia, a cui la Lazio è approdata ininterrottamente da tredici anni (l’ultima eliminazione agli ottavi fu nell’edizione 2010/2011, per mano della Roma in un derby che potrebbe ripetersi anche in questo tabellone). Avversario di turno è il Genoa, che a differenza della Lazio – all’esordio nella competizione – è già scesa in campo eliminando prima il Modena, quindi la Reggiana (ai supplementari in rimonta) e non sbarca ai quarti della coppa nazionale dal 1991/92. Ma i rossoblù hanno già violato l’Olimpico lo scorso agosto in Serie A, vincendo 1-0 grazie alla rete di Retegui. In Coppa Italia però i precedenti sono decisamente a favore della squadra capitolina: su sette incroci, quattro le vittorie biancocelesti e due pareggi.

Lazio-Genoa, le scelte di Sarri

I biancocelesti faranno un ampio ricorso al turn-over, complici anche alcuni forfait: oltre a Vecino – out dalla lista dei convocati – non ci saranno Luis Alberto, Romagnoli, Casale e Zaccagni con gli ultimi due che si sono rivisti in gruppo ma non verranno rischiati contro il Grifone. In difesa, ballottaggio tra Sepe e Mandas per concedere riposo a Provedel tra i pali, straordinari per Gila e Patric in mezzo, come esterni bassi Hysaj e Pellegrini si candidano a rilevare Lazzari e Marusic. Possibile sorpresa Basic a centrocampo, con Guendouzi e Cataldi favorito su Rovella. L’utilizzo del croato potrebbe anche suggerire l’utilizzo di Kamada nel tridente d’attacco: se invece il giapponese verrà impiegato sulla mediana, il reparto offensivo contemplerà con ogni probabilità Castellanos al centro con Felipe Anderson ed Isaksen esterni.

Lazio-Genoa, le scelte di Gilardino

Undici inedito quello che l’allenatore rossoblù presenterà all’Olimpico: sono fuori gioco Strootman, Bani e Gudmundsson, oltre allo squalificato Frendrup, mentre per Retegui e Messias è previsto un turno di riposo. Leali si sistemerà tra i pali, protetto da una difesa a tre dove Matturro dovrebbe partire dal 1’ insieme a De Winter e Vogliacco. Sulle corsie laterali favoriti per il posto da titolare Hefti e Martin, mentre nel cuore della mediana si posizioneranno Kutlu, Thorsby e Galdames, con il piano B costituito dall’utilizzo di Jagiello. In attacco ci sarà Puscas a fare da riferimento, vicino a lui Malinovskyi (squalificato per la prossima partita di campionato), con Ekuban come possibile alternativa.

Lazio-Genoa, le probabili formazioni

Lazio (4-3-3): Sepe, Pellegrini, Patric, Gila, Hysaj, Guendouzi, Cataldi, Basic, Kamada, Castellanos, Felipe Anderson. All. Sarri

Genoa (3-5-2): Leali, De Winter, Matturro, Vogliacco, Martin, Kutlu, Galdames, Thorsby, Hefti, Malinovskyi, Puscas. All. Gilardino

Lazio-Genoa, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Lazio-Genoa, in programma martedì 5 dicembre alle 21 allo Stadio “Olimpico” di Roma e valevole per gli ottavi di finale di Coppa Italia, sarà trasmessa in diretta in chiaro da Mediaset, che ha acquistato i diritti del torneo, su Canale 5. Il match sarà visibile anche in streaming gratuitamente su Mediaset Infinity: in questo caso basterà registrarsi e selezionare l'evento desiderato nella sezione "dirette".