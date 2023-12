Coppa Italia, Napoli-Frosinone: probabili formazioni e dove vederla

E' già tempo di tornare in campo per Napoli e Frosinone che domani alle 21 saranno di scena al Maradona per gli ottavi di finale di Coppa Italia in gara secca con tempi supplementari ed eventuali rigori in caso di parità. Mazzarri e Di Francesco studiano un ampio turnover, quasi tutti i big verranno tenuti a riposo, chi vince giocherà ai quarti contro una tra Juventus e Salernitana.

Coppa Italia, Napoli-Frosinone: le scelte di Mazzarri

Almeno otto cambi per Mazzarri che farà ampio turnover, almeno dove gli sarà possibile. A centrocampo senza Elmas e Anguissa toccherà a Gaetano e Cajuste affiancare Lobotka, in attacco Osimhen non giocherà, al suo posto Simeone con ai fianchi Raspadori e Lindstrom, una grande occasione per l'ala arrivata in estate per mettersi in mostra. Infine la difesa dove giocherà Zanoli a destra per far rifiatare Di Lorenzo, turno di stop anche per Rrahmani-

Coppa-Italia, Napoli-Frosinone: le scelte di Di Francesco

La Coppa Italia non è l'obiettivo primario del Frosinone e così anche Di Francesco risparmierà l'impegno a molti dei suoi titolari. Senza Oyono e Monterisi, nel cuore della difesa potrebbe debuttare Lusuardi, in mediana Barrenechea, Bourabia e probabilmente il rientrante Harroui. Rivoluzione in attacco con i gioielli Ibrahimovic e Soulé partiranno dalla panchina pr far spazio a Baez e Caso ai fianchi di Cheddira

Coppa Italia, Napoli-Frosinone: le probabili formazioni

Napoli (4-3-3) Gollini, Zanoli, Nathan, Ostigard, Mario Rui; Cajuste, Lobotka, Gaetano; Lindstrom, Simeone, Raspadori

Frosinone (4-3-3) Turati, Lirola, Okoli, Lusuardi, Garritano; Harroui, Barrenechea, Bourabia; Caso, Cheddira, Baez

Coppa Italia, Napoli-Frosinone in diretta tv e streaming

La sfida di Coppa Italia tra Napoli e Frosinone di martedì alle 21 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro, quindi gratis, su Canale 5 e sul sito Mediaset Play oltre che su sportmediaset.it dove sarà possibile vedere anche subito dopo la gara gli highlights.