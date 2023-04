Juventus, come sta Vlahovic: le condizioni del centravanti

Per Vlahovic, quello attuale, è un momento di forma tutt'altro che esaltante. Il centravanti, nelle ultime undici gare giocate con la maglia della Juventus, ha segnato appena una rete, quella, dal dischetto, dello scorso 16 marzo contro il Friburgo nel ritorno degli ottavi di finale di Europa League. Numeri disastrosi per chi, come lui, acquistato dalla Fiorentina per una cifra, bonus compresi, attorno agli 80 milioni di euro, era chiamato a caricarsi sulle spalle il peso dell'attacco bianconero. Il serbo, dopo una prima parte di stagione tutto sommato positiva, sembra essersi invece smarrito ed intristito, risentendo, forse, anche dalle critiche che, pian piano, sono emerse nei suoi confronti.

Come se non bastasse, Vlahovic è adesso alle prese con un problema fisico che ne mette a rischio la presenza in campo contro lo Sporting Lisbona nella gara valevole per l'andata dei quarti di finale di Europa League, in programma giovedì 13 aprile alle 21 all'Allianz Stadium. L'attaccante, nel corso della sfida di campionato contro la Lazio, terminata sul punteggio di 2-1 in favore dei biancocelesti, ha infatti abbandonato il terreno di gioco malconcio dopo un contrasto con Cataldi. Nell'occasione il serbo ha riportato una distorsione alla caviglia, che, anche nella giornata di ieri, lo ha costretto a lavorare soltanto in palestra. Una situazione che preoccupa lo staff bianconero, che, per precauzione, vorrebbe evitare rischi in una stagione già martoriata dagli infortuni per i bianconeri. Motivo per cui la presenza di Vlahovic nella sfida con lo Sporting è a forte rischio, con Allegri che, in attacco, potrebbe affidarsi al tandem formato da Angel Di Maria ed Arkadiusz Milik.