Cosa rischia la Juventus per la manovra stipendi

Non solo il caso plusvalenze, che ha già portato ad una penalizzazione in classifica di 15 punti. La Juventus rischia infatti un nuovo deferimento per la cosiddetta "manovra stipendi", con l'inchiesta portata a termine in questi giorni dal procuratore federale Giuseppe Chiné, che sarebbe pronto a deferire sia il club bianconero che i suoi ex dirigenti, tra cui Andrea Agnelli e Fabio Paratici. Nessuna sanzione, invece, per i calciatori: "nello scambio di mail fra i dirigenti della Juve di allora e gli agenti dei calciatori - riporta La Gazzetta dello Sport-, la procura federale ha evidentemente ritenuto non sufficiente il livello di consapevolezza del comportamento tenuto dai giocatori e quindi la loro responsabilità diretta e acclarata nella violazione regolamentare".

Cos'è la manovra stipendi

La Juventus, nel pieno della pandemia, aveva annunciato un accordo con i calciatori i quali, ufficialmente, avrebbero rinunciato a quattro mensilità, permettendo così al club di risparmiare 90 milioni di euro. Secondo gli inquirenti, invece, la rinuncia reale sarebbe stata soltanto di una mensilità, trovando conferme durante gli interrogatori di alcuni giocatori. La squadra, infatti, avrebbe firmato un accordo segreto, da non comunicare a terzi, per il quale tre delle quattro mensilità ufficialmente rifiutate sarebbero rientrate tramite bonus da riscuotere in aggiunta agli stipendi successivi. Tesi respinta dalla difesa della Juventus, che sostiene che non vi fosse alcuna certezza di corresponsione della quota non versata, che sarebbe stata subordinata alla ripresa dei campionati.

Le possibili sanzioni

Il comma 3 dell'articolo 31 del codice sportivo sottolinea che "la società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde comunque loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l'ammenda da uno a tre volte l'ammontare illecitamente pattuito o corrisposto, cui può aggiungersi la penalizzazione di uno o più punti in classifica". La Juventus, nel caso in cui dovesse essere riconosciuta colpevole, rischierebbe quindi una maxi multa e/o una penalizzazione di uno o più punti. Gli ex dirigenti, invece, potrebbero essere sanzionati con nuove inibizioni.