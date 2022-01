Empoli-Roma, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

Le vittorie con Cagliari e Lecce (in Coppa Italia) hanno risollevato il gennaio di una Roma che vede ancora poco nitidamente la sagoma di un posto Champions. Da qui l’esigenza, nel match di Empoli, di fare un ulteriore passo in avanti in graduatoria accorciando le distanze da un quarto posto che dista sei lunghezze. La tradizione non aiuta i padroni di casa, che hanno perso 19 delle 27 sfide contro i giallorossi nel massimo campionato, vincendone tre e pareggiandone cinque. Il primo precedente casalingo fu una prima in tutti i sensi, visto che la sfida del 2 novembre 1986 fu la prima gara disputata al “Castellani” in Serie A, (nelle prime giornate gli azzurri avevano giocato a Firenze e Pistoia) ma il punteggio non sorrise alla squadra di Salvemini, che perse 3-1 con la doppietta di Baldieri e la rete di Desideri a ribaltare il vantaggio azzurro di Della Monica. Restringendo il cerchio agli ultimi quindici anni, la Roma è imbattuta da 11 gare di campionato contro l’Empoli, nelle quali ha complessivamente messo in tasca 27 punti sui 33 disponibili. L’ultimo successo dei toscani risale al febbraio 2007: 1-0 casalingo grazie alla rete di Nicola Pozzi. La squadra di Andreazzoli proverà anche ad interrompere, prima della sosta, il digiuno di vittorie che si protrae da oltre un mese, ovvero dalla doppietta esterna maturata a metà dicembre con i blitz a Napoli e al “Bentegodi” di Verona in Coppa Italia.

Empoli-Roma, le scelte di Andreazzoli

La sopraggiunta positività al Covid di un appartenente al gruppo squadra rende incerto lo schieramento di partenza, che dovrebbe prevedere Vicario tra i pali, pacchetto arretrato con Stojanovic e Marchizza ai lati (Parisi out per una lesione al bicipite femorale) ed in mezzo il quartetto Romagnoli-Viti-Tonelli-Ismajli – coi primi due favoriti – a contendersi due maglie. A centrocampo fuori Haas fino alla fine del torneo, spazio a Zurkovski, Ricci e Bandinelli, con Bajrami ed Henderson a supportare Pinamonti di punta. Schieramento alternativo con Henderson arretrato in mediana (con l’ipotizzabile sacrificio di Bandinelli) e Cutrone a comporre il tandem d’attacco.

Empoli-Roma , le scelte di M ourinho

L’allenatore portoghese ha recuperato Smalling ed El Shaarawy, tornati ad allenarsi, ma dovrebbe riproporre la difesa a quattro davanti a Rui Patricio con Ibanez e Mancini al centro, Vina a sinistra e Karsdorp a destra con Maitland-Niles inizialmente a rifiatare. Diga di centrocampo con Sergio Oliveira e Cristante-Veretout in ballottaggio col primo favorito. Sulla trequarti rinnovata la fiducia a Zaniolo, Mkhitaryan e Felix che innescheranno Abraham di punta. Ancora out Pellegrini che rientrerà dopo la sosta ed il lungodegente Spinazzola.

Empoli-Roma , le probabili formazioni

Empoli (4-3-2-1): Vicario, Stojanovic, Romagnoli, Viti, Marchizza, Ricci, Zurkovski, Bandinelli, Bajrami, Henderson, Pinamonti. All. Andreazzoli

Roma (4-2-3-1): Rui Patricio, Karsdorp, Mancini, Ibanez, Vina, Cristante, Sergio Oliveira, Zaniolo, Felix, Mkhitaryan, Abraham. All. Mourinho

Empoli-Roma, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Empoli-Roma sarà trasmessa in diretta da Dazn. Per seguire il match su Dazn si potrà utilizzare l'apposita app scaricabile su Smart tv, tablet, smartphone e pc o le televisioni collegate a TimVisionBox, console Playstation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o, ancora, ad un dispositivo Amazon Fire TV Stick o Google Chromecast.