Europei Femminili, dove vedere le semifinali: date, orari, tv e streaming

L'Inghilterra padrona di casa contro la Svezia vice-campione olimpica: sarà questa, domani sera, la prima semifinale degli Europei di calcio femminile in programma allo stadio “Bramall Lane” di Sheffield. Poi, mercoledì, toccherà a Germania e Francia contendersi un posto per la finalissima di Wembley. Il torneo continentale è arrivato al momento più emozionante.

Nella parte alta del tabellone, sfida tre le padrone di casa di Sarina Wiegman e le scandinave di Peter Gerhardsson. L'Inghilterra ha eliminato ai quarti rispettivamente la Spagna (2-1 ai tempi supplementari, dopo che i regolamentari si erano conclusi 1-1), la Svezia ha fatto fuori il Belgio (1-0 nei 90′), che aveva eliminato al girone l'Italia.

Nell'altra sfida si affronteranno le giovani tedesche di Martina Voss-Tecklenburg (due a zero rifilato all’Austria) e le transalpine di Corinne Diacre, che hanno sofferto non poco per avere la meglio dell'Olanda (ai tempi supplementari il gol del successo per uno a zero).

Europei Femminili, dove vedere le semifinali: date, orari, tv streaming

Martedì 26 luglio, ore 21 (italiane), Inghilterra – Svezia

Mercoledì 27 luglio, ore 21 (italiane), Germania – Francia

Le due semifinali degli Europei di calcio femminile saranno trasmesse in chiaro su Rai 1. In streaming, invece, le partite saranno trasmesse gratis in Italia sulla sezione Sport del nuovo sito di Rainews (sport.rainews.it) e attraverso il servizio Rai Play. Le semifinali saranno trasmesse in diretta anche da Sky Sport, su Sky Sport Uno e Sky Sport Football (canali 201 e 203 della piattaforma Sky) e su Sky Sport 251. Streaming su Sky Go e NOW.