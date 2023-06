Europei Under 21, verso Italia - Francia: la carica degli Azzurrini

Si avvicina il giorno del debutto per l'Italia Under 21 agli Europei di categoria in programma in Romania e Georgia. Domani sera gli Azzurrini di Nicolato giocheranno contro la Francia il primo match del girone. Una sfida subito decisiva per vincere il girone di cui fanno parte anche Norvegia e Svizzera. Il match con i francesi potrà già dire molto sulle ambizioni della nostra nazionale: “Iniziare bene è sempre importante – ha confermato il portiere Elia Caprile al sito FIGC – abbiamo il massimo rispetto nei confronti di ogni squadra, ma siamo consapevoli di potercela giocare con tutti. Siamo un grande gruppo, stiamo bene insieme e siamo forti. Non vedo sulla carta tante nazionali superiori a noi, siamo l’Italia e puntiamo a vincere l’Europeo. Nella rosa solo in tre abbiamo giocato in Serie B. Tutti gli altri hanno giocato in pianta stabile in Serie A, alcuni hanno fatto anche le coppe europee, andando peraltro molto avanti. Fisicamente stiamo bene anche perché a fine giugno è difficile trovare un giocatore fuori forma. Ora fa tutto la testa, è fondamentale avere la giusta concentrazione”.

Per Caprile non è stato semplice riattaccare subito la spina dopo la delusione per la sconfitta nella finale del play off con il Cagliari. Autore di almeno un paio di parate spettacolari, sarebbe stato uno degli eroi della promozione del Bari in Serie A, ma il gol allo scadere di Pavoletti è stato una doccia fredda per lui e per una città intera: “La vita va avanti, cerco di non pensarci più anche perché altrimenti mi sale la tristezza. Per fortuna ho l’occasione di stare qui, adesso la testa è solo all’Europeo. Il mercato? Vivo tutto molto serenamente, il telefono non ha mai squillato e non mi interessa chiamare il mio procuratore. Quello che posso dire è che a Bari sto benissimo, vedremo che succederà”.

I convocati dell'Italia (e i numeri di maglia) per il Campionato Europeo Under 21

Portieri: 19 Elia Caprile (Bari), 1 Marco Carnesecchi (Cremonese), 22 Stefano Turati (Frosinone);

Difensori: 12 Raoul Bellanova (Inter), 20 Andrea Cambiaso (Bologna), 14 Giorgio Cittadini (Modena), 6 Matteo Lovato (Salernitana), 15 Caleb Okoli (Atalanta), 3 Fabiano Parisi (Empoli), 5 Lorenzo Pirola (Salernitana), 2 Giorgio Scalvini (Atalanta), 13 Destiny Iyenoma Udogie (Udinese);

Centrocampisti: 16 Edoardo Bove (Roma), 7 Salvatore Esposito (Spezia), 21 Fabio Miretti (Juventus), 4 Samuele Ricci (Torino), 10 Nicolò Rovella (Monza), 8 Sandro Tonali (Milan);

Attaccanti: 23 Nicolò Cambiaghi (Empoli), 18 Matteo Cancellieri (Lazio), 9 Lorenzo Colombo (Lecce), 17 Wilfried Gnonto (Leeds), 11 Pietro Pellegri (Torino).

Il programma dell'Italia

Domani, giovedì 22 giugno

Ore 11 locali (10 italiane) – Allenamento

Ore 21.45 locali (20.45 italiane) – Francia-ITALIA, diretta tv su RaiUno e streaming su RaiPlay

Domenica 25 giugno

Ore 11 locali (10 italiane) – Allenamento (chiuso)

Ore 19 locali (18 italiane) – Svizzera-ITALIA

Mercoledì 28 giugno

Ore 11 locali (10 italiane) – Allenamento (chiuso)

Ore 21.45 locali (20.45 italiane) – ITALIA-Norvegia