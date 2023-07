Inizia l’avventura europea per la Nazionale Under 19. I ragazzi di Bollini se la vedranno con i padroni di casa di Malta per un appuntamento che chiuderà la stagione delle Nazionali maschili. Inseriti nel gruppo A, gli Azzurrini dovranno poi affrontare il Portogallo (6 luglio) e chiudere la fase a gironi contro la Polonia il 9 luglio. Il gruppo B è formato da Islanda, Grecia, Norvegia e Spagna con un programma gare che vede le squadre scendere in campo il giorno dopo il gruppo A. Bollini dovrà fare i conti con le assenze di Giacomo Faticanti e Fabio Chiarodia che devono scontare una giornata di stop per squalifica.

Sulla gara d'esordio, Bollini avverte: “Malta non è più da considerare tra le cenerentole del calcio perché ha alzato di molto la professionalità dello staff: c’è un team italiano che ha il coordinamento da diversi anni delle Nazionali giovanili. Hanno fatto uno scouting importante anche se è chiaro che il loro reclutamento è diverso da quello delle big europee ma hanno un grandissimo vantaggio rispetto a noi e alle altre squadre: loro allenano la Nazionale come un club. Hanno i giocatori a disposizione mediamente tre volte a settimana e così facendo- conclude il tecnico Azzurro - sono diventati una squadra molto organizzata”.

Europeo Under 19, Italia - Malta: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Malta-ITALIA, prima giornata dell'Europeo Under 19, si gioca oggi - lunedì 3 luglio - alle 21, allo stadio National Stadium Ta'Qali e sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport;