Europeo Under 19, Italia - Polonia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Dall'Uruguay alla Polonia. Meno di un mese dopo la finale del Mondiale Under 20 in Argentina, per Francesco Pio Esposito, Giacomo Faticanti e Niccolò Pisilli è il momento di un'altra partita decisiva. A Ta'Qali, l'Italia si gioca la qualificazione alla semifinale dell'Europeo Under 19 in corso a Malta. Tra gli Azzurrini e un posto tra le prime quattro d'Europa c'è ancora la Polonia, avversaria della squadra di Alberto Bollini già nell'ultima giornata del Main Round: a settembre si giocava proprio in casa dei polacchi, a Gdynia, l'Italia vinse 1-0 grazie al rigore di Vignato e con sei punti si garantì lo status di migliore terza necessario per proseguire il cammino.

I reduci del Mondiale Under 20 convocati da Bollini per la spedizione maltese sono quattro, ma Luca Lipani, espulso contro il Portogallo, non sarà a disposizione di Bollini per squalifica. Ci sarà invece il romanista Pisilli: "Col Portogallo stavamo una facendo buona gara - la sua analisi -. Gli episodi hanno condizionato la partita ma noi dovevamo restare in gara. Contro la Polonia serviranno spirito di sacrificio e cattiveria, poi le nostre individualità sapranno fare la differenza". Pisilli si troverà di fronte Jordan Majchrzak, suo compagno nella Roma e uno dei giocatori polacchi che hanno disputato l'ultimo campionato Primavera in Italia. Gli altri sono Wiktor Matyjewicz, difensore del Verona che sarà però squalificato dopo l'espulsione contro Malta, l'esterno destro difensivo della Spal Dawid Bugaj, il centrocampista del Bologna Kacper Urbanski e l'attaccante del Parma Mateusz Kowalski.

Il maggior numero di gol segnati nelle prime due giornate (cinque dall'Italia, due dalla Polonia) mette gli Azzurrini nelle condizioni di passare il turno anche con un pareggio (e in caso di secondo posto, probabile accoppiamento con la Spagna, a punteggio pieno nel Gruppo B). A blindare la porta dell'Italia dovrà pensarci Davide Mastrantonio che, dopo i cinque gol subiti contro il Portogallo, cerca riscatto come tutti i compagni di squadra: "Ricordo bene la partita della prima fase - le parole del portiere che nella stagione appena conclusa ha vestito la maglia della Triestina -. Loro sono una buonissima squadra, sarà difficile batterla ma noi vogliamo fortemente questa qualificazione, così come non vediamo l'ora di tornare in campo dopo la sconfitta contro il Portogallo".

Europeo Under 19, Italia - Polonia: dove vedere la partita in diretta tv e in streaming

Italia - Polonia-, terza partita dell'Europeo Under 19, si gioca oggi, domenica 9 luglio, alle 18, al National Stadium, Ta'Qali, e sarà trasmessa in diretta tv su Rai Sport (canale 58 dt).