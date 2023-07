Europeo Under 19, il sogno dell'Italia continua: è in semifinale

L'Italia Under 19 continua a sognare. Il pari contro la Polonia (1-1), arrivato in rimonta, vale la qualificazione alla semifinale dell'Europeo, in programma giovedì prossimo (avversario da stabilire). Tanto bastava e tanto hanno ottenuto gli Azzurrini. Nell’ultima e decisiva partita della fase a gironi, i ragazzi di Bollini prima vanno in svantaggio, mantengono la calma e recuperano con un gol di Hasa, insieme a Vignato tra i migliori in campo, il pareggio che garantisce il passaggio alle semifinali e ad essere tra le prime quattro squadre in Europa. Accorta la disposizione del tecnico Azzurro che manda in campo un modulo inedito (3-5-1-2), per contenere le folate polacche, modulo che si è dimostrato vincente ai fini del risultato dato che era sufficiente il pareggio per conquistare le semifinali del campionato Europeo che si sta disputando a Malta. L’Italia avrebbe meritato uno score maggiore per le occasioni create, sicuramente maggiori di quelle messe in campo dalla Polonia, ma alla fine il passaggio del turno è stato conquistato. Giovedì l'Italia dovrà affrontare la Spagna che domani affronterrà la Norvegia per il primo posto nel girone B e dovrà farlo senza Ndour che con l'ammonizione di oggi, sommata a quella presa contro il Portogallo, dovrà scontare un giorno di squalifica.

Molto soddisfatto al termine del match il ct Azzurro: “Questa squadra merita il plauso per il tipo di partita che ha giocato. Siamo abituati a risalire la china, sin dalla prima fase di qualificazione e pochi avrebbero scommesso sul fatto che avremmo raggiunto questa semifinale ed essere tra le prime quattro squadre in Europa. Questa è una squadra abituata a cambiare modulo, lo ha fatto anche nei turni precedenti e certo l’impostazione del gioco non era difensiva, votata al pareggio ma per cercare la vittoria anche attraverso questo escamotage tattico”.

Semifinali

Nel girone B di questo Europeo, lo scontro tra Spagna e Norvegia (rispettivamente prima a 6 punti e seconda a 4) per stabilire chi sarà la prima in classifica, prossima avversaria dell’Italia in semifinale questo giovedì (luogo ed orario saranno decisi dalla Uefa). Giovedì 13 luglio: alle 18, Tony Bezzina Stadium, Paola; alle 21, National Stadium, Ta'Qali. Finale domenica 16 luglio, ore 21, National Stadium, Ta'Qali.